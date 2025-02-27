Картковий будиночок, який побудував Путін: коли почне розвалюватися економіка РФ

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У той час як президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін розглядають можливість зустрічі найближчими тижнями, може бути корисним запитати, чому саме зараз Москва видається налаштованою на припинення війни в Україні.

За три роки конфлікту Путін показав усьому світу, що кровопролиття його не хвилює. І якщо його метою було встановити в Києві дружній Росії уряд, він, як і раніше, далекий від її досягнення. Однак є і менш вивчена гіпотеза, яка пояснює, чому російський президент може нарешті сісти за стіл переговорів:

Москва незабаром може зіткнутися з проблемою фінансування війни.

Звичайна розповідь про фіскальну ситуацію в Москві зводиться до того, що у Росії — невеликий дефіцит бюджету і низький рівень державного боргу (майже 20 відсотків ВВП), що забезпечує надійні фіскальні показники. Цей аналіз вірний для більшості економік, але у випадку з Росією є одна важлива заковика. Оскільки західні санкції обмежують можливості Москви щодо виходу на міжнародні боргові ринки, Кремль має обмежений простір для маневру за фінансування свого невеликого — але, тим не менш, реального — бюджетного дефіциту.

Коли зовнішній борг було виключено з рівняння, початковий "план B" Москви полягав у тому, щоб змусити російські банки купувати суверенний борг. Ця стратегія досить добре працювала у 2022 і 2023 роках, але минулого року почали з'являтися тріщини. Зіткнувшись із конкурентним тиском з боку Кремля, який вимагає видати сотні мільярдів дешевих кредитів оборонним підприємствам і одночасно купує величезні обсяги суверенних облігацій, вітчизняні банки опинилися в такій скрутній ситуації, що тепер вони не бажають набирати ще більше боргів. Наприкінці минулого року Кремль був змушений скасувати кілька аукціонів з випуску внутрішніх боргових зобов'язань через відсутність покупців.

Тому, коли внутрішні запозичення все більше виключаються з рівняння, Москва вдалася до "плану С": задіяти резерви російського Фонду національного добробуту (ФНД).

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На папері це виглядає як розумна стратегія. Ліквідна частина цих резервів, що становила на початку 2022 року майже 10 трильйонів рублів (приблизно 110 мільярдів доларів), спочатку виглядала достатньою для покриття дефіциту бюджету, спричиненого війною, протягом кількох років. Однак навіть найбільші заощадження врешті-решт вичерпуються, і за три роки конфлікту ліквідні резерви ФНД уже скоротилися приблизно на 60%.

Отже, для Кремля цей рік, схоже, буде складним у фінансовому плані. У січні місячний дефіцит бюджету країни приблизно на 45% перевищив цільовий показник на 2025 рік.

Якщо подивитися на ці дані з Москви, то вони, ймовірно, виглядають тривожно. Якщо бюджетні витрати залишаться на січневому рівні до кінця року, резерви ФНД можуть зникнути вже через три місяці. І навіть якщо цього не станеться — що більш імовірно — 2025 рік, найімовірніше, стане останнім роком, коли Москва зможе повністю покрити свій бюджетний дефіцит за кошт цих накопичень.

У зв'язку з чим виникає питання — що станеться, якщо в Росії закінчаться гроші для фінансування бюджетного дефіциту?

В умовах, коли російські банки задихаються від боргів, суверенний дефолт цілком може спровокувати повномасштабну фінансову кризу. Якщо це станеться, Кремлю доведеться нелегко, щоб підтримати свій банківський сектор. Оскільки резерви ФНД вичерпаються, не залишиться коштів для проведення рекапіталізації. Картковий будиночок, на який перетворилася російська економіка, швидко почне розхитуватися.

З фінансової точки зору у Росії мало часу. У Кремля немає "плану D" щодо фінансування бюджетного дефіциту, що ставить під сумнів його здатність фінансувати війну. З цього боку фіскальний перепочинок цілком може бути тим, що Путін справді шукає в переговорах зі США, чи то полегшення санкцій (наприклад, ослаблення американських обмежень на здатність Росії розміщувати зовнішній борг), чи то пауза в конфлікті (що дасть змогу Москві поповнити свою скарбницю завдяки скороченню витрат на оборону).

Ще у вересні 2024 року Кирило Буданов, начальник військової розвідки України, передбачив, що Москва, яка загрузла в економічних проблемах, спробує примусово припинити війну 2025 року. Тепер ці слова можуть виявитися провидницькими.

Причина, з якої Путін, можливо, нарешті готовий до переговорів, здається напрочуд простою: він хоче уникнути принизливого банкрутства.

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