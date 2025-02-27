Карточный домик, который построил Путин: когда начнет разваливаться экономика РФ

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В то время как президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин рассматривают возможность встречи в ближайшие недели, может быть полезно спросить, почему именно сейчас Москва кажется склонной к прекращению войны в Украине.

За три года конфликта Путин показал всему миру, что кровопролитие его не волнует. И если его целью было установить в Киеве дружественное России правительство, он по-прежнему далек от ее достижения. Однако есть и менее изученная гипотеза, которая объясняет, почему российский президент может наконец сесть за стол переговоров:

Москва вскоре может столкнуться с проблемой финансирования войны.

Обычный рассказ о фискальной ситуации в Москве сводится к тому, что у России — небольшой дефицит бюджета и низкий уровень государственного долга (около 20 процентов ВВП), что обеспечивает надежные фискальные показатели. Этот анализ верен для большинства экономик, но в случае с Россией есть одна важная загвоздка. Поскольку западные санкции ограничивают возможности Москвы по выходу на международные долговые рынки, Кремль имеет ограниченное пространство для маневра при финансировании своего небольшого — но, тем не менее, реального — бюджетного дефицита.

Когда внешний долг был исключен из уравнения, первоначальный "план B" Москвы заключался в том, чтобы заставить российские банки покупать суверенный долг. Эта стратегия достаточно хорошо работала в 2022 и 2023 годах, но в прошлом году начали появляться трещины. Столкнувшись с конкурирующим давлением со стороны Кремля, требующего выдать сотни миллиардов дешевых кредитов оборонным предприятиям и одновременно покупающего огромные объемы суверенных облигаций, отечественные банки оказались в таком затруднительном положении, что теперь они не желают набирать еще больше долгов. В конце прошлого года Кремль был вынужден отменить несколько аукционов по выпуску внутренних долговых обязательств из-за отсутствия покупателей.

Поэтому, когда внутренние заимствования все больше исключаются из уравнения, Москва прибегла к "плану С": задействовать резервы российского Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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На бумаге это выглядит как разумная стратегия. Ликвидная часть этих резервов, составлявшая в начале 2022 года почти 10 триллионов рублей (около 110 миллиардов долларов), первоначально выглядела достаточной для покрытия дефицита бюджета, вызванного войной, в течение нескольких лет. Однако даже самые большие сбережения в конце концов иссякают, и за три года конфликта ликвидные резервы ФНБ уже сократились примерно на 60%.

Таким образом, для Кремля этот год, похоже, будет сложным в финансовом плане. В январе месячный дефицит бюджета страны примерно на 45% превысил целевой показатель на 2025 год.

Если посмотреть на эти данные из Москвы, то они, вероятно, выглядят тревожно. Если бюджетные расходы останутся на январском уровне до конца года, резервы ФНБ могут исчезнуть уже через три месяца. И даже если этого не произойдет — что более вероятно — 2025 год, скорее всего, станет последним годом, когда Москва сможет полностью покрыть свой бюджетный дефицит за счет этих накоплений.

В связи с чем возникает вопрос — что произойдет, если у России закончатся деньги для финансирования бюджетного дефицита?

В условиях, когда российские банки задыхаются от долгов, суверенный дефолт вполне может спровоцировать полномасштабный финансовый кризис. Если это произойдет, Кремлю придется нелегко, чтобы поддержать свой банковский сектор. Поскольку резервы ФНБ иссякнут, не останется средств для проведения рекапитализации. Карточный домик, в который превратилась российская экономика, быстро начнет расшатываться.

С финансовой точки зрения у России мало времени. У Кремля нет "плана D" по финансированию бюджетного дефицита, что ставит под вопрос его способность финансировать войну. С этой точки зрения фискальная передышка вполне может быть тем, что Путин действительно ищет в переговорах с США, будь то облегчение санкций (например, ослабление американских ограничений на способность России размещать внешний долг) или пауза в конфликте (что позволит Москве пополнить свою казну за счет сокращения расходов на оборону).

Еще в сентябре 2024 года Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, предсказал, что Москва, погрязшая в экономических проблемах, попытается принудительно прекратить войну в 2025 году. Теперь эти слова могут оказаться провидческими.

Причина, по которой Путин, возможно, наконец-то готов к переговорам, кажется удивительно простой: он хочет избежать унизительного банкротства.

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