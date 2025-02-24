"У Путина не все карты на руках в этой войне": британский премьер резко ответил Трампу из-за Украины

По словам Кира Стармера, у Кремля не будет преимущества в любых мирных переговорах по Украине. В ответ на недавние американо-российские переговоры он повторил свои призывы к тому, что у Киева должно быть место за столом переговоров.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер упрекнул президента США Дональда Трампа в своем заявлении о том, что у Кремля нет преимущества в любых мирных переговорах по Украине. Об этом пишет The Telegraph.

"У России не все карты в этой войне", — заявил сэр Кир Стармер.

Во время киевского саммита, посвященного третьей годовщине полномасштабного вторжения российских войск, Стармер сказал по видеосвязи: "Это время для единства. В этот решающий момент, когда начинаются переговоры, мы должны работать вместе, чтобы сформировать результат".

В ответ на недавние американо-российские переговоры он повторил свои призывы к тому, что у Киева должно быть место за столом переговоров, и что в основе любого мирного соглашения должна быть суверенная Украина.

Трамп "изменил глобальный диалог за последние несколько недель", — сказал он, но добавив, что Запад должен усилить давление на Москву, чтобы "обеспечить прочный мир".

Встреча с участием 13 мировых лидеров призвана продемонстрировать единую поддержку перед лицом растущего раскола между Киевом и администрацией Трампа.

Пока союзники Украины представляли новые пакеты военной помощи и санкций против России, Владимир Зеленский предложил обмен военнопленными с Россией в качестве формате всех на всех как "начало" процесса по прекращению войны.

Напомним, что Вашингтон представит Совету Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее проект резолюции, в котором не упоминается о территориальной целостности Украины.

Также сообщалось, что Зеленский заявил, что Украина не признает, что должна заплатить США за предоставленное оружие. "Грант — это не долг".