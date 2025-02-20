"Карты в руки": Трамп заявил, что России выгодны переговоры, поскольку захватила территории
По словам американского лидера, Москва хочет положить конец войне. На борту Air Force One Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" во второй раз в течение дня.
Дональд Трамп считает, что у России "карты" в руках для ведения переговоров по прекращению войны в Украине, потому что Россия "захватила много территории". Об этом он заявил в комментарии BBC.
По словам американского лидера, Москва хочет положить конец войне. Трамп летел обратно в Вашингтон после выступления на спонсируемой Саудовской Аравией инвестиционной встрече во Флориде, где он назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" во второй раз в течение дня.
Трамп был возмущен после того, как Зеленский, реагируя на переговоры США и России в Саудовской Аравии, из которых Киев был исключен, заявил, что президент США "живет в пространстве дезинформации", которым управляет Москва.
"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я правда так думаю. Я думаю, у них есть немного карт, потому что они захватили много территорий. У них есть карты", — сказал Трамп на борту Air Force One.
Напомним, что премьер Великобритании повез Трампу мирный план, в котором говорится о 30 тысячах миротворцев.
Также сообщалось, что во время выступления в Майами Трамп заявил, что Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина — 700.