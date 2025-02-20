"Карти в руки": Трамп заявив, що Росії вигідні переговори, оскільки захопила території
За словами американського лідера, Москва хоче покласти край війні. На борту Air Force One Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" вдруге протягом дня.
Дональд Трамп вважає, що у Росії "карти" в руках для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні, тому що Росія "захопила багато територій". Про це він заявив у коментарі BBC.
За словами американського лідера, Москва хоче покласти край війні. Трамп летів назад до Вашингтона після виступу на спонсорованій Саудівською Аравією інвестиційній зустрічі у Флориді, де він назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором" вдруге протягом дня.
Трамп був обурений після того, як Зеленський, реагуючи на переговори США і Росії в Саудівській Аравії, з яких Київ був виключений, заявив, що президент США "живе в просторі дезінформації", яким керує Москва.
"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я правда так думаю. Я думаю, у них є трохи карт, тому що вони захопили багато територій. У них є карти", — сказав Трамп на борту Air Force One.
Нагадаємо, що прем'єр Великої Британії повіз Трампу мирний план, у якому йдеться про 30 тисяч миротворців.
Також повідомлялося, що під час виступу в Маямі Трамп заявив, що Росія втратила 900 тисяч осіб, а Україна — 700.