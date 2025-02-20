30 тысяч миротворцев: премьер Британии повез Трампу мирный план, детали — The Telegraph

США не должны сворачивать военные базы в Европе, поскольку они нужны для защиты европейского контингента в Украине, написали журналисты.

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Премьер-министр Великобритании Кит Стармер полетел в Соединенные Штаты Америки, чтобы показать президенту Дональду Трампу мирный план для завершения войны в Украине. Один из пунктов плана — размещение на украинской территории 30-тысячного контингента. Контингент не направят на фронт: он будет защищать важные объекты. О деталях мирного плана европейцев и о том, какая роль отведена американцам, написало издание The Telegraph.

Мирный план — детали

Издание получило информацию о мирном плане Европы от неназванных западных источников. План — результат "стратегии умиротворения", которую наработали Франция и Великобритания на саммите в Париже. Он включает участие европейских стран, а также военных возможностей США. Кит Стармер спешит в США, чтобы убедить Вашингтон поддержать идеи Европы по завершению войны и чтобы Белый дом не забирал военные базы, объясняется в статье.

Детали мирного плана Кита Стармера:

в Украину направляют 30-тысячный контингент миротворцев;

миротворцы не идут на поле боя, а защищают стратегические города, порты и объекты инфраструктуры (например, атомные станции);

европейские военные будут проводить технический мониторинг — то есть вести разведку с помощью самолетов, спутников, беспилотников;

будет происходить патрулирование в Черном море;

у миссии будет оружие и технические средства для отражения возможных атак РФ;

тем временем США предоставляют истребители и ракеты, чтобы защитить европейских миротворцев и объекты в Украине от воздушных атак РФ. Речь идет об авиации, которая базируется в Польше и Румынии;

в то же время члены НАТО решают, что делать с 5 статьей Договора, ведь РФ может ответить ударом по территории стран, которые присоединились к миротворческой миссии.

The Telegraph объяснило, какова цель поездки Стармера. С одной стороны, он покажет Трампу, как Европа присоединится к мирному плану американского президента. С другой стороны, политик будет призывать Вашингтон не сворачивать военные базы и не выводить солдат и технику из европейских стран. Без американцев невозможно защитить европейский контингент, объясняется в статье позиция партнеров Украины. Один из чиновников, который говорил с журналистами, добавил, что кроме прикрытия с воздуха, надеются на подразделения армии США, которые переместятся на восточные границы ЕС на случай, если РФ решит напасть на миротворцев.

"Стратегия также соответствует долгосрочной политике не вводить войска НАТО в прямую конфронтацию с российскими силами в поддержку Украины. Есть надежда, что господин Трамп подпишет поддержку, потому что это будет означать, что американские войска не будут размещены в Украине после войны", — подытожило The Telegraph.

Идеи Трампа относительно мирного плана и завершения войны

Отметим, 18 февраля телеканал Fox News обнародовал детали мирного плана из трех пунктов, который, вероятно, предлагает Дональд Трамп по согласованию с РФ. Основные пункты плана — прекращение огня, выборы в Украине, заключение мирного соглашения. При этом ранее американский президент заявлял, что после прекращения огня в Украину должен прибыть европейский миротворческий контингент, который будет следить за ситуацией.

Чтобы решить, как Европа присоединится к мирному урегулированию, президент Франции Эмманюэль Макрон собрал в Париже два саммита представителей европейских стран. По итогам саммита единственное, что стало известно, — это готовность только Британии отправить свои войска в Украину.

Напоминаем, 20 февраля Дональд Трамп во время выступления в Майами раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и назвал новое количество погибших украинцев.