30 тисяч миротворців: прем'єр Британії повіз Трампу мирний план, деталі — The Telegraph

США не повинні згортати військові бази у Європі, оскільки вони потрібні для захисту європейського контингенту в Україні, написали журналісти.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер полетів до Сполучених Штатів Америки, щоб показати президенту Дональду Трампу мирний план для завершення війни в Україні. Один з пунктів плану — розміщення на українській території 30-тисячного війська, яке буде не на фронті, а захищатиме важливі об'єкти. Про деталі мирного плану європейців і про те, яка роль відведена американцям, написало видання The Telegraph.

Мирний план — деталі

Видання отримало інформацію про мирний план Європи від неназваних західних джерел. План — результат "стратегії заспокоєння", яку напрацювали Франція та Велика Британія на саміті в Парижі. Він включає участь європейських країн, а також військових спроможностей США. Кіт Стармер поспішає в США, щоб переконати Вашингтон підтримати ідеї Європи щодо завершення війни та щоб Білий дім не забирав військові бази, пояснюється у статті.

Деталі мирного плану Кіта Стармера:

в Україну надсилають 30-тисячний контингент миротворців;

миротворці не ідуть на поле бою, а захищають стратегічні міста, порти та об'єкти інфраструктури (наприклад, атомні станції);

європейські військові будуть проводити технічний моніторинг — тобто вестимуть розвідку за допомогою літаків, супутників, безпілотників;

відбуватиметься патрулювання у Чорному морі;

у місії буде зброя та технічні засоби для відбиття можливих атак РФ;

тим часом США надають винищувачі та ракети, щоб захистити європейських миротворців та об'єкти в Україні від повітряних атак РФ. Ідеться про авіацію, яка базується в Польщі та Румунії;

водночас члени НАТО вирішують, що робити з 5 статтею Договору, адже РФ може відповісти ударом по території країн, які долучились до миротворчої місії.

The Telegraph пояснило, яка мета поїздки Стармера. З одного боку, він покаже Трампу, як Європа долучиться до мирного плану американського президента. З іншого боку, політик закликатиме Вашингтон не згортати військові бази та не виводити солдатів і техніку з європейських країн. Без американців не можливо захистити європейський контингент, пояснюється у статті позиція партнерів України. Один з чиновників, який говорив з журналістами, додав, що крім прикриття з повітря, сподіваються на підрозділи армії США, які перемістяться на східні кордони ЄС на випадок, якщо РФ вирішить напасти на миротворців.

"Стратегія також відповідає довгостроковій політиці не вводити війська НАТО в пряму конфронтацію з російськими силами на підтримку України. Є надія, що пан Трамп підпише підтримку, тому що це означатиме, що американські війська не будуть розміщені в Україні після війни", — підсумувало The Telegraph.

Ідеї Трампа щодо мирного плану та завершення війни

Зазначимо, 18 лютого телеканал Fox News оприлюднив деталі мирного плану з трьох пунктів, який, ймовірно, пропонує Дональд Трамп за погодженням з РФ. Основні пункти плану — припинення вогню, вибори в Україні, укладання мирної угоди. При цьому раніше американський президент заявляв, що після припинення вогню в Україну має прибути європейський миротворчий контингент, який стежитиме за ситуацією.

Щоб вирішити, як Європа долучиться до мирного врегулювання, президент Франції Емманюель Макрон зібрав у Парижі два саміти представників європейських країн. За підсумками саміту єдине, що стало відомо, — це готовність лише Британії відправити свої війська в Україну.

Нагадуємо, 20 лютого Дональд Трамп під час виступу у Маямі розкритикував президента України Володимира Зеленського і назвав нову кількість загиблих українців.