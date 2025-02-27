Лавров заявил, что мира не будет. Почему Путина не устраивает план Трампа

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Ну что, друзья, как вам заявления Лаврова из-за поребрика?

"Астановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения не будет, у нас есть конституция".

Что там, в Белом Доме все позавтракали, или еще только первая чашка кофе?

Все движется по сценарию, который умным людям был понятен с самого начала. Ни заигрывания Трампа перед Путиным, ни уступки в ООН, ни потенциальный вывод американцев с военных баз в Европе не являются для Путина конфетой. Потому что он хочет коробку конфет и еще сладкую вату.

Путин до сих пор не отказался от своих стратегических целей — восстановить геополитическое влияние на Европу, восстановить свой международный статус, утвердить "новые реалии" в документах новой "Ялты". И какие-то подачки Трампа не удовлетворят аппетит Москвы, потому что она хочет большего.

Надо надеяться, что рано или поздно Путин все равно нарвется (для нас чем раньше, тем лучше, конечно).

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"Остановки войны по линии фронта не будет": Лавров озвучил условия мира со стороны РФ

Впереди — встреча Трампа с президентом Зеленским. Затем — встреча с Путиным. А дальше будет вождение хороводов вокруг нюансов "мирного соглашения". Вы же слышали вчера, как и я, с двух сторон, что к нему еще даже не приступали?

Но заметили, что уже как-то не так уверенно в БД называют сроки?

У нас есть полгода-год, чтобы завязать все необходимые цепочки Европы и перейти к созданию Единого европейского оборонного союза до тех пор, пока США не потеряют интерес к этой извечной забаве перезагрузки отношений с Москвой.

Но грабли, так грабли. "Заглянуть в глаза Путину"-2. Ага, мы это уже проходили. Даже президент Зеленский понял, что этот путь — ошибочный. Скорее бы это понял еще и Трамп.

Искренне желаю нашей делегации в пятницу повести себя мудро.

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