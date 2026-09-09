Успеть с миром до апреля: почему зима должна стать для РФ такой же тяжелой, как и для Украины

После приезда Кушнера и Уиткоффа хочется помыть не только руки, но и глаза. Я не психолог, но кое-что понимаю в коммуникациях, языке тела и архетипах политиков. Оба гостя — абсолютно предсказуемые персонажи с большим эго, с исключительным желанием удержаться в окружении Трампа (а значит — прогибаются там, где нужно и где не нужно, лишь бы их не вышвырнули с места, где можно зарабатывать) и с полным непониманием мировых процессов. Их миссия "миротворцев" — не навредить самим себе, а еще лучше — как-то "прикурить" на обстоятельствах и возможностях. Поэтому думать, что их приезд в Киев что-то кардинально изменит с осени 2025 года — обманывать себя. В Кремле это давно поняли. И поэтому готовы играть с Уиткоффом в игру "поддавки" и мысленно отправлять его куда подальше. Да и с Трампом они поступают точно так же, но в более "утонченной" форме.

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Что делать? Со следующего года в США начнётся президентская кампания. И у Белого дома просто не останется времени распыляться на все стороны. Мы не сможем удержать внимание США, как бы нам этого ни хотелось. А параллельно в Европе пройдет целый парад выборов, которые не сулят хороших новостей. То есть у нас, по большому счету, есть время "принуждать Кремль к переговорам" до апреля следующего года. Поэтому зима должна быть страшной не только для нас (что уже стало традицией), но и для русских. Только усиление ударов сможет заставить Россию что-то там пересмотреть. По сути, до финальной прямой этого противостояния остались считанные месяцы.

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