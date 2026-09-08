Я не могу много рассказывать о результатах встречи Уиткоффа и Кушнера. Но скажу кратко: выводы, к сожалению, более чем плачевны.

Начнем с самого простого. Когда к тебе приезжает Джаред Кушнер, практикующий иудей, соблюдающий религиозные традиции и правила кашрута, нормальная принимающая сторона заранее выясняет даже такие, казалось бы, мелочи, как питание. А не угощает его мусульманским блюдом, не убедившись, может ли гость вообще его есть. И если даже на таком уровне нет подготовки, это уже о многом говорит.

Но еда — это мелочь по сравнению с главным.

Похоже, те, кто устроил весь этот цирк под условным названием "киевский режим", так и не осознали, кто именно к ним приехал. Виткофф и Кушнер — не туристы, не протокольная делегация и не чиновники, которых Вашингтон отправил вежливо выслушать очередной набор тезисов. Это люди с прямым доступом к Дональду Трампу, которым он лично доверил работу над одним из самых сложных вопросов — поиском пути к завершению войны. И их политический мандат в этом процессе трудно переоценить.

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Когда к тебе приезжают люди такого уровня, с ними не устраивают внутриполитический спектакль, не устраивают шоу и не демонстрируют собственную значимость. Их слушают, с ними ведут предметный разговор и используют шанс, который может больше не повториться.

Шанс был.

Но после того, что они увидели в Киеве, я очень сомневаюсь, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее время захотят сюда вернуться.

Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы война закончилась…

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