Мир откладывается до весны: что показали переговоры США с Путиным и Зеленским

Визиты Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев завершились, но мир не стал ближе. В Кремле подтвердили жёсткую позицию, в Киеве говорили о помощи и оружии. Эксперты отмечают: стороны говорят на разных языках, а старые идеи преподносятся в новой упаковке. О том, почему переговоры зашли в тупик и чего ждать дальше, — в материале Фокуса.

В субботу, 5 сентября, спецпосланники Трампа — Стив Виткоффом и Джаред Кушнером, прибыли в Россию. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча с представителями США длилась более трёх часов и прошла в конструктивном и доверительном ключе. Путин подтвердил жёсткую позицию: Россия не намерена прекращать войну, настаивает на устранении "первопричин" конфликта и достижении целей "СВО". При этом обсуждались и совместные российско-американские проекты. В Кремле заявили о намерении продолжать переговорный процесс, а Путин и Трамп сохранят личные контакты. Спецпредставитель Дмитриев назвал встречу "важной миротворческой". Американская сторона детали не комментировала.

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В Киеве американская делегация прибыла на следующий день. Украину спецпосланники посетили впервые, до этого встречи проходили за рубежом. После встречи с Зеленским Виткофф назвал дискуссию "содержательной, предметной и важной". Кушнер заявил, что Дональд Трамп поручил подготовить новый мирный план по завершению войны в Украине. По словам Кушнера, Трамп стремится не просто остановить боевые действия, а создать условия для долгосрочного мира и прекращения вражды между Украиной и Россией.

Кушнер также отметил, что США хотят вернуться к трёхстороннему формату переговоров, который стороны уже проводили около полугода назад. Следующий раунд переговоров пройдёт с участием США, Великобритании, Франции и Германии.

Старые идеи в новой упаковке

Как подчеркивает политолог Владимир Фесенко, в данное время мы имеем лишь попытку возобновления переговорного процесса, и пока нет ответа, удастся ли его возобновить.

"Попытка состоялась. Визит в Москву показал, и очень заметно, особенно по заявлениям Ушакова, что Москва не настроена на прекращение войны, тем более на компромиссной основе. Ставка на войну, на продолжение войны, цели "СВО" будут реализованы, сказал Ушаков и так далее. Там заметно усиление жёсткой позиции Москвы. Это сейчас главная проблема", — говорит Фокусу политолог.

Визит в Киев, по мнению политолога, показал, что каких-то конкретных договорённостей нет. Из того, что привезли из Москвы, оценки Путина, очевидно, что для нас российские требования и условия неприемлемы, в том числе и тема Донбасса.

"В детали никто не вдавался, но я так понимаю, что ничего принципиально нового американцы не привезли ни в Москву, ни в Киев. Как Financial Times написали перед визитом в Киев, что с высокой вероятностью это были старые предложения, возможно та же идея свободной экономической зоны на Донбассе, только в чуть другой форме. Условно говоря, старые идеи в формально новой упаковке. Очевидно, продвижения вперёд нет", — подчеркивает эксперт.

Но всё же, по мнению политолога, попытка возобновить переговоры в трёхстороннем формате ещё остаётся. Трамп будет звонить Путину, затем Зеленскому.

"Даже если переговоры будут возобновлены, маловероятно, что они дадут результат. В частности, и в первую очередь, потому что Москва не настроена на компромиссы. И Зеленский на пресс-конференции фактически это признал, что надежд на какой-то результат сейчас нет. И, скорее всего, военные действия продолжатся и зимой. Никто из сторон не идёт ни на какие уступки", — считает Фесенко.

Как отметил политолог, Уиткофф говорит, что обе стороны должны идти на уступки. Но единственный компромисс, который может сработать, — это прекращение огня по линии фронта, которое иногда называют заморозкой. По заявлениям российской стороны очевидно, что они отвергают эту идею. Так что в этом смысле ситуация в переговорном процессе почти тупиковая. Если бы в процессе переговоров произошла заморозка конфликта — это было бы неплохо.

Сейчас главное — не договориться о полном прекращении огня, а хотя бы сохранить сам переговорный процесс. Важно, чтобы стороны продолжали диалог, даже если речь идёт лишь о частичных вещах — например, о прекращении огня на море, по энергообъектам или поэтапно.

"Я уверен, что такие переговоры рано или поздно начнутся, пусть и не сейчас. Сама попытка их возобновить — это уже правильный шаг. Но рассчитывать на какой-то реальный результат сегодня, к сожалению, не приходится", — считает Фесенко.

Результат переговоров: или в ближайшие недели, или всё затянется до весны

По мнению политолога Руслана Бортника, всё будет зависеть от звонка Трампа Путину и Зеленскому. Потому что Трамп по результатам этого будет принимать решение о том, как дальше будет развиваться этот переговорный трек. Будут ли США усиливать давление на Москву и Киев с требованием принять какие-то американские предложения. Или США будут просто продолжать диалог. Или США, наоборот, пойдут на уступки Москве и Киеву для того, чтобы заработала какая-то модель регулирования. Дальше смотрим за Трампом и за действиями американской администрации, за уровнем военного сотрудничества, за ситуацией вокруг санкций. Это будет показателем.

"Пока что можем сказать, что это лишь восстановление переговорного процесса. Закрытые содержательные переговоры в Москве, где стороны явно уперлись в российские ультиматумы. Очень открытые, очень такие разбалансированные переговоры в Украине, где Киев прикрывался европейскими партнёрами как щитом от американского давления. Где стороны говорили на разных языках. Кушнер приехал говорить о своих мирных идеях, а Украина постоянно поднимала вопрос о зимнем пакете, о поставках вооружений, Patriot, помощи для Украины. В конце президент даже поднял вопрос санкций. Было видно, что стороны находятся в разных мирах и стратегии их разные. Вместе с тем, я думаю, что ни в Москве, ни в Киеве сегодня серьёзно не рассчитывают заключить какое-то соглашение до выборов США", — подчеркивает политолог в комментарии Фокусу.

А, по версии эксперта, Европа уже ожидает результатов американских выборов, которые могут изменить внутренний политический баланс, и в таком разрезе договариваться сегодня о чём-то с Трампом — это значит работать над соглашением, которое Трамп может и не выполнить из-за смены внутреннего политического баланса.

"Поэтому в целом стратегия Европы — это ожидание американских выборов. Москва настаивает на ультиматумах, Украина просит помощь — лебедь, рак и щука тянут этот переговорный воз в разные стороны, и он стоит на месте. Если Трамп сейчас пойдёт на эскалацию, усилит давление и добавит в переговоры что-то значимое для Украины и России, буквально следующая неделя-две максимум будут определяющими. Значит, у переговорного процесса будет ещё шанс на регулирование до американских выборов, на прекращение активной фазы боевых действий", — отмечает Бортник.

Но Трампу, как считает эксперт, нужно будет пойти на серьёзную переговорную эскалацию — взять гарантии безопасности для Украины, снимать санкции с Москвы, параллельно угрожать обеим сторонам всеми карами небесными, если они будут срывать мирное соглашение.

"Если Трамп не прибегнет к каким-то радикальным действиям, то нас будет ожидать продолжение переговорного процесса без какого-либо результата, может с временными перемириями на день-два-три, когда будут приезжать делегации, до весны следующего года как минимум", — уточняет политолог.

После выборов в РФ нас ждёт не просто эскалация

По мнению политолога, у нас сегодня очень популярна мысль, что Россия максимально эскалирует ситуацию до выборов, чтобы формировать картинку. Это правда, и после выборов у Путина вообще будут развязаны руки.

"Не знаю, пойдёт ли он на мобилизацию, но после того, как выборы в России пройдут, он может идти на любые серьёзные меры по консолидации внутренних резервов на войну против Украины. Не будет протеста, не будет никакого противодействия. Путину не надо будет заигрывать с общественным мнением. Поэтому я думаю, что нас ещё ожидает эскалация ударов по Украине до дня выборов, а после дня выборов нас ожидает максимальная концентрация России и попытки победить в войне", — высказал такое мнение политолог.

Дело в том, что если Донбасс не станет предметом соглашения о мирном урегулировании, то после того, как Россия захватит Донбасс, она начнёт требовать Запорожье. Она говорит: вы не согласились на наши условия, поэтому наши условия изменились — и она начнёт требовать другие территории. Запорожье им более удобно с точки зрения военной и логистической, так как город находится на левом берегу Днепра, подчеркивает Бортник.

Для США важно демонстрировать, что переговорный процесс не провалился, не зашёл в тупик, США продолжают его контролировать. Это такие плюсики, которые можно использовать в предвыборной кампании. Для России и Украины важно показать, что они говорят о мире, даже если не договариваются, потому что социальный запрос ключевой — это завершение войны и в России, и в Украине. Поэтому мы наблюдаем такую риторику, делает вывод политолог.

Напомним, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, должны были посетить Украину в День независимости, 24 августа, но их приезд отложили из-за интенсификации ракетных и беспилотных ударов по Киеву.

Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда американских переговорщиков.