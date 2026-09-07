Мир відкладається до весни: що показали переговори США з Путіним і Зеленським

Візити Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва завершилися, але мир не став ближчим. У Кремлі підтвердили жорстку позицію, у Києві говорили про допомогу та зброю. Експерти зазначають: сторони розмовляють різними мовами, а старі ідеї подаються у новій обгортці. Про те, чому переговори зайшли в глухий кут і чого чекати далі, — у матеріалі Фокусу.

У суботу, 5 вересня, спеціальні посланці Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — прибули до Росії. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що зустріч із представниками США тривала понад три години й пройшла у конструктивному та довірливому ключі. Путін підтвердив жорстку позицію: Росія не має наміру припиняти війну, наполягає на усуненні "першопричин" конфлікту та досягненні цілей "СВО". При цьому обговорювалися й спільні російсько-американські проєкти. У Кремлі заявили про намір продовжувати переговорний процес, а Путін і Трамп збережуть особисті контакти. Спецпредставник Дмитрієв назвав зустріч "важливою миротворчою". Американська сторона не коментувала подробиці.

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До Києва американська делегація прибула наступного дня. Спецпосланці вперше відвідали Україну; до цього зустрічі відбувалися за кордоном. Після зустрічі із Зеленським Віткофф назвав дискусію "змістовною, конкретною та важливою". Кушнер заявив, що Дональд Трамп доручив підготувати новий мирний план щодо завершення війни в Україні. За словами Кушнера, Трамп прагне не просто зупинити бойові дії, а створити умови для довгострокового миру та припинення ворожнечі між Україною та Росією.

Кушнер також зазначив, що США хочуть повернутися до тристороннього формату переговорів, який сторони вже проводили близько півроку тому. Наступний раунд переговорів відбудеться за участю США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Старі ідеї в новому оформленні

Як підкреслює політолог Володимир Фесенко, наразі ми маємо лише спробу відновлення переговорного процесу, і поки що невідомо, чи вдасться його відновити.

"Спроба відбулася. Візит до Москви показав, і дуже помітно, особливо з заяв Ушакова, що Москва не налаштована на припинення війни, тим більше на компромісній основі. Ставка на війну, на продовження війни, цілі "СВО" будуть реалізовані, сказав Ушаков і так далі. Там помітно посилення жорсткої позиції Москви. Це зараз головна проблема", — каже Фокусу політолог.

Візит до Києва, на думку політолога, показав, що якихось конкретних домовленостей немає. З того, що привезли з Москви, — оцінки Путіна, — очевидно, що для нас російські вимоги та умови є неприйнятними, зокрема й питання Донбасу.

"Ніхто не вдавався в подробиці, але, як я розумію, американці не привезли нічого принципово нового ані до Москви, ані до Києва. Як написало видання Financial Times перед візитом до Києва, з великою ймовірністю це були старі пропозиції, можливо, та сама ідея вільної економічної зони на Донбасі, тільки в дещо іншій формі. Умовно кажучи, старі ідеї у формально новій упаковці. Очевидно, що прогресу немає", — підкреслює експерт.

Проте, на думку політолога, спроба відновити переговори у тристоронньому форматі все ще залишається. Трамп дзвонитиме Путіну, а потім Зеленському.

"Навіть якщо переговори будуть відновлені, малоймовірно, що вони дадуть результат. Зокрема, і насамперед, тому що Москва не налаштована на компроміси. І Зеленський на прес-конференції фактично це визнав, що надій на якийсь результат зараз немає. І, найімовірніше, військові дії триватимуть і взимку. Жодна зі сторін не йде на жодні поступки", — вважає Фесенко.

Як зазначив політолог, Віткофф стверджує, що обидві сторони мають йти на поступки. Але єдиний компроміс, який може спрацювати, — це припинення вогню вздовж лінії фронту, яке іноді називають "заморожуванням". Зі заяв російської сторони очевидно, що вони відкидають цю ідею. Тож у цьому сенсі ситуація в переговорному процесі майже безвихідна. Якби в процесі переговорів відбулося замороження конфлікту — це було б непогано.

Зараз головне — не домовитися про повне припинення вогню, а хоча б зберегти сам переговорний процес. Важливо, щоб сторони продовжували діалог, навіть якщо йдеться лише про окремі питання — наприклад, про припинення вогню на морі, щодо енергооб’єктів або поетапно.

"Я впевнений, що такі переговори рано чи пізно розпочнуться, хай навіть не зараз. Сама спроба їх відновити — це вже правильний крок. Але розраховувати на якийсь реальний результат сьогодні, на жаль, не доводиться", — вважає Фесенко.

Результат переговорів: або найближчими тижнями, або все затягнеться до весни

На думку політолога Руслана Бортника, усе залежатиме від дзвінка Трампа до Путіна та Зеленського. Адже саме за результатами цього дзвінка Трамп ухвалить рішення щодо подальшого розвитку цього переговорного напряму. Чи будуть США посилювати тиск на Москву та Київ з вимогою прийняти якісь американські пропозиції. Чи США просто продовжуватимуть діалог. Чи, навпаки, США підуть на поступки Москві та Києву, щоб запрацювала якась модель регулювання. Далі спостерігатимемо за Трампом і за діями американської адміністрації, за рівнем військової співпраці, за ситуацією навколо санкцій. Це буде показником.

"Поки що можемо сказати, що це лише відновлення переговорного процесу. Закриті змістовні переговори в Москві, де сторони явно зіткнулися з російськими ультиматумами. Дуже відкриті, дуже розбалансовані переговори в Україні, де Київ прикривався європейськими партнерами як щитом від американського тиску. Де сторони говорили різними мовами. Кушнер приїхав, щоб обговорити свої мирні ідеї, а Україна постійно порушувала питання про зимовий пакет, про постачання озброєння, Patriot, допомогу для України. Наприкінці президент навіть порушив питання санкцій. Було видно, що сторони перебувають у різних світах і мають різні стратегії. Разом з тим, я думаю, що ані в Москві, ані в Києві сьогодні серйозно не розраховують укласти якусь угоду до виборів у США", — підкреслює політолог у коментарі Фокусу.

А, на думку експерта, Європа вже очікує на результати американських виборів, які можуть змінити внутрішній політичний баланс, і в такому контексті домовлятися сьогодні про щось із Трампом — це означає працювати над угодою, яку Трамп може й не виконати через зміну внутрішнього політичного балансу.

"Тому загалом стратегія Європи полягає в очікуванні результатів американських виборів. Москва наполягає на ультиматумах, Україна просить про допомогу — лебідь, рак і щука тягнуть цей переговорний віз у різні боки, і він стоїть на місці. Якщо Трамп зараз піде на ескалацію, посилить тиск і додасть до переговорів щось значуще для України та Росії, буквально наступні тиждень-два, максимум, стануть вирішальними. Отже, у переговорного процесу буде ще шанс на врегулювання до американських виборів, на припинення активної фази бойових дій", — зазначає Бортник.

Але Трампу, на думку експерта, доведеться піти на серйозну ескалацію переговорів — домогтися гарантій безпеки для України, зняти санкції з Москви, паралельно погрожуючи обом сторонам усіма небесними карами, якщо вони порушуватимуть мирну угоду.

"Якщо Трамп не вдасться до якихось радикальних дій, то нас чекатиме продовження переговорного процесу без будь-яких результатів, можливо, з тимчасовими перемир’ями на день-два-три, коли приїжджатимуть делегації, щонайменше до весни наступного року", — уточнює політолог.

Після виборів у РФ нас чекає не просто ескалація

На думку політолога, сьогодні у нас дуже поширена думка, що Росія максимально загострює ситуацію до виборів, щоб сформувати певний образ. Це правда, і після виборів у Путіна взагалі будуть розв’язані руки.

"Не знаю, чи піде він на мобілізацію, але після того, як у Росії відбудуться вибори, він може вжити будь-яких серйозних заходів для консолідації внутрішніх резервів на війну проти України. Не буде протестів, не буде жодної протидії. Путіну не доведеться загравати з громадською думкою. Тому я думаю, що нас ще чекає ескалація ударів по Україні до дня виборів, а після дня виборів нас чекає максимальна концентрація Росії та спроби перемогти у війні", — висловив таку думку політолог.

Справа в тому, що якщо Донбас не стане предметом угоди про мирне врегулювання, то після того, як Росія захопить Донбас, вона почне вимагати Запоріжжя. Вона скаже: ви не погодилися на наші умови, тому наші умови змінилися — і вона почне вимагати інші території. Запоріжжя для них зручніше з військової та логістичної точки зору, оскільки місто розташоване на лівому березі Дніпра, підкреслює Бортник.

Для США важливо продемонструвати, що переговорний процес не провалився, не зайшов у глухий кут, що США продовжують його контролювати. Це ті "плюсики", які можна використати у передвиборчій кампанії. Для Росії та України важливо показати, що вони говорять про мир, навіть якщо не домовляються, тому що ключовий суспільний запит — це завершення війни і в Росії, і в Україні. Тому ми спостерігаємо таку риторику, робить висновок політолог.

Нагадаємо, що спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали відвідати Україну в День незалежності, 24 серпня, але їхній візит було відкладено через посилення ракетних та безпілотних ударів по Києву.

Путін віддав розпорядження з опівночі 5 вересня протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву через приїзд американських переговірників.