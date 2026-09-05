Путін наказав припинити атаки на Київ впродовж трьох діб через візит Віткоффа та Кушнера, — Пєсков
Володимир Путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву.
Путін дав вказівку з опівночі сьогодні протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Про це ТАСС повідомив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.
Припинення ударів по Києву пов’язане з підготовкою та проведенням там зустрічей американських переговірників, пояснив Пєсков.
Зазначимо, що американський військовий борт із номером SAM934 сьогодні вдень приземлився у московському аеропорту Внуково.
Зустрічати спеціального посланця США прибув спецпредставник глави Кремля, директор фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.
Як повідомив Дмитро Пєсков, Путін зустрінеться зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, проте про нові ідеї щодо врегулювання російсько-української війни не йдеться.
При цьому Пєсков не відповів, чому представники Сполучених Штатів здійснять візит до України вже після перебування в РФ.
"Про послідовність відвідування спочатку Москви, а потім Києва потрібно питати в американських переговорників", — заявив прес-секретар Путіна.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю будуть у Києві. Глава держави зазначив, що на час перебування американських представників у Росії Україна не завдаватиме повітряних ударів.
Фокус писав, що Пєсков нарікав на агресивну політику європейських країн щодо РФ, а також заявив, що Кремль не має інформації про поновлення переговорів щодо припинення війни РФ в Україні.