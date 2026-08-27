Речник Путіна Дмитро Пєсков поскаржився на агресивну політику країн Європи щодо РФ, а також заявив, що Кремля нема інформації про продовження нових переговорів щодо завершення війни РФ в Україні.

Представнику Кремля невідомо про плани та конкретні терміни проведення наступного раунду тристоронніх переговорів Росії, США та України, повідомляє агенство ТАСС.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував на заяву глави Офісу президента України Кирила Буданова, який допустив можливу нову зустріч української та російської делегацій у вересні.

"Наразі я не маю жодної інформації щодо конкретних планів та термінів проведення наступного раунду переговорів. Звичайно ж, ми залишаємося відкритими до продовження мирних переговорів. Росія воліла б досягати своїх цілей мирними засобами, але через відсутність такої можливості продовжує СВО, щоб забезпечити свої інтереси в українському конфлікті. Росія продовжує контакти зі США щодо України на робочому рівні", — сказав Пєсков.

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Мирні переговори щодо завершення війни в Україні: що відомо про новий етап

У такий спосіб російська сторона ігнорує інформацію про проведення переговорів восени та не називає можливу дату наступного раунду.

Нагадаємо, що у Кремлі перед візитом директора ЦРУ до Москви, прокоментували нову мирну ініціативу України ЄС та США. Зокрема, Пєсков заявив, що нібито Донбас входить до складу Росії і управління цим регіоном не може здійснюватися якоюсь третьою стороною.

А перед тим сам Путін прокоментував мирні переговори щодо завершення війни в РФ. Путін заявив про "екзотичні" та "неприйнятні" для Москви пропозиції Києва щодо миру, але відмовився уточнювати, що саме він має на увазі.

Також президент України Володимир Зеленський представив нову пропозицію щодо припинення війни між Росією та Україною. Зокрема, йдеться про припинення вогню, взаємний відхід російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони.