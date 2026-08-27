Новые переговоры между Россией, США и Украиной осенью: Песков ответил на заявление Буданова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил недовольство агрессивной политикой европейских стран в отношении РФ, а также заявил, что у Кремля нет информации о возобновлении новых переговоров о прекращении войны РФ в Украине.

Представителю Кремля неизвестны планы и конкретные сроки проведения следующего раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной, сообщает агентство ТАСС.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, который допустил возможность новой встречи украинской и российской делегаций в сентябре.

"На данный момент у меня нет никакой информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров. Разумеется, мы по-прежнему открыты для продолжения мирных переговоров. Россия предпочла бы достигать своих целей мирными средствами, но из-за отсутствия такой возможности продолжает СВО, чтобы обеспечить свои интересы в украинском конфликте. Россия продолжает контакты с США по Украине на рабочем уровне", — сказал Песков.

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Мирные переговоры о прекращении войны в Украине: что известно о новом этапе

Таким образом, российская сторона игнорирует информацию о проведении переговоров осенью и не называет возможную дату следующего раунда.

Напомним, что в Кремле перед визитом директора ЦРУ в Москву прокомментировали новую мирную инициативу Украины, ЕС и США. В частности, Песков заявил, что якобы Донбасс входит в состав России и управление этим регионом не может осуществляться какой-либо третьей стороной.

А перед этим сам Путин прокомментировал мирные переговоры о прекращении войны в РФ. Путин заявил о "экзотических" и "неприемлемых" для Москвы предложениях Киева по поводу мира, но отказался уточнять, что именно он имеет в виду.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым предложением о прекращении войны между Россией и Украиной. В частности, речь идет о прекращении огня, взаимном отходе российских и украинских войск от линии фронта и создании буферной зоны.