Путин приказал прекратить атаку на Киев в течение трех суток из-за визита Уиткоффа и Кушнера, — Песков

Владимир Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву.

Путин дал указание с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Приостановка ударов по Киеву связана с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, пояснил Песков.

Отметим, что американский военный борт с номером SAM934 сегодня днем приземлился в московском аэропорту Внуково.

Уиткоффа и Кушнера в Москве... Фото: из открытых источников ...встречает Кирилл Дмитриев Фото: из открытых источников

Встречать специальных посланников США прибыл спецпредставитель главы Кремля, директор фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как сообщил Дмитрий Песков, Путин встретится со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, однако речь о новых идеях по урегулированию российско-украинской войны не идет.

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При этом, Песков не ответил, почему представители Соединенных Штатов нанесут визит в Украину уже после пребывания в РФ.

"Про последовательность посещения сначала Москвы, а потом Киева нужно спрашивать у американских переговорщиков", — заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье будут в Киеве. Глава государства отметил, что на время пребывания американских представителей в России Украина не будет наносить воздушные удары.

Фокус писал, что Песков сетовал на агрессивную политику европейских стран в отношении РФ, а также заявил, что у Кремля нет информации о возобновлении переговоров по прекращению войны РФ в Украине.