Виткофф и Кушнер едут в Украину: Зеленский анонсировал "режим тишины" над РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье, 6 сентября, будут в Киеве.

Глава государства отметил, что на время пребывания американских представителей в России Украина не будет наносить воздушные удары. Об этом он заявил во время вечернего обращения.

Зеленский о визите Виткоффа и Кушнера в Украину

"Уже четко определено, что американские представители в ближайшие дни посетят Украину и побывают в России. Подробности поступили от команды президента США. Сегодня мы обсудили, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье — Киев", — сказал он.

Президент добавил, что Россия должна в свою очередь обеспечить перемирие без своих воздушных ударов на время, необходимое для проведения этих переговоров.

"И точно так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть. Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна в ответ обеспечить затишье без своих воздушных ударов на время, необходимое для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", — заявил глава государства.

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По словам Владимира Зеленского, Украина рассчитывает на максимально конструктивный и содержательный визит и переговоры.

"Нужно искать реальные варианты того, как довести эту войну до конца. Посмотрим, какие предложения есть у Стива и у Джареда и что им на это ответят в Москве", — подчеркнул президент.

Напомним, что 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о приезде в Украину специальных посланников президента США Дональда Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Также у них запланирована поездка в Москву.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами по энергетике, а также ответил угрозами на заявление президента Владимира Зеленского об опасности в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов.