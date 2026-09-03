Украина готовится к переговорам: Зеленский анонсировал визит Виткоффа и Кушнера в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приезде в Украину специальных посланников президента США Дональда Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Кроме того, у них запланирована поездка в Москву. Об этом президент Украины сообщил во время вечернего обращения.

Зеленский о визите Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев

Президент Украины сообщил, что на данный момент уже определены предварительные даты. Поэтому продолжается подготовка к встрече.

"Только что провел совещание с командой, которая ведет переговоры с представителями президента США. Фактически мы находимся с ними в постоянном контакте 24/7, и сейчас готовимся к встречам. Есть предварительные даты. Мы рассчитываем, что представители президента США приедут сюда, в Киев. От них уже поступило подтверждение: встреча состоится и в Москве, и в Киеве. Мы надеемся на встречу в ближайшие дни. Это очень важно. Важно, чтобы Америка продолжала проявлять активность. Мы готовы к встречам с ними в Украине — на высоком уровне и по содержательным вопросам", — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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На данный момент Белый дом официально не прокомментировал слова Владимира Зеленского.

Новый раунд мирных переговоров: что известно

Напомним, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, который ранее допустил возможность новой встречи украинской и российской делегаций в сентябре.

Песков посетовал на агрессивную политику европейских стран в отношении РФ, а также заявил, что у Кремля нет информации о возобновлении новых переговоров по прекращению войны РФ в Украине.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами по энергетике, а также ответил угрозами на заявление президента Владимира Зеленского об опасности в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов.