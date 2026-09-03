Україна готується до перемовин: Зеленський анонсував візит Віткоффа та Кушнера до Києва

Президент України Володимир Зеленський анонсував приїзд в Україну спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Також в них планується поїздка в Москву. Про це президент України повідомив під час вечірнього звернення.

Зеленський про візит Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва

Український президент повідомив, що наразі є вже попередні дати. Тож триває підготовка до зустрічі.

"Щойно провів нараду з командою, яка займається переговорами з представниками президента Америки. Фактично ми знаходимося з ними в постійному контакті 24/7, і зараз готуємося до зустрічей. Є попередні дати. Ми розраховуємо, що представники президента Америки приїдуть сюди до Києва. Від них уже є підтвердження: буде зустріч і у Москві, і у Києві. Ми сподіваємося на зустріч найближчими днями. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка продовжувала виявляти активність. Ми готові до зустрічей з ними в Україні — на високому рівні та з змістовних питань", — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відео дня

Наразі Білий дім офіційно не коментував слова Володимира Зеленського.

Новий раунд мирних перемовин: що відомо

Нагадаємо, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував на заяву глави Офісу президента України Кирила Буданова, який перед тим допустив можливу нову зустріч української та російської делегацій у вересні.

Пєсков поскаржився на агресивну політику країн Європи щодо РФ, а також заявив, що у Кремля немає інформації про продовження нових переговорів щодо завершення війни РФ в Україні.

Натомість російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами по енергетиці, а також відповів погрозами на заяву президента Володимира Зеленського про небезпеки в російському повітрі через українські дрони.