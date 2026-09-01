Путін анонсував нові масовані удари по енергетиці України і звинуватив Київ у "заявці на держтероризм"

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами по енергетиці, а також відповів погрозами на заяву президента Володимира Зеленського про небезпеки в російському повітрі через українські дрони.

Путін заявив, що Збройним силам Російської Федерації було віддано наказ здійснити масовані удари по енергетичних об'єктах у відповідь на атаки України. Про це російський диктатор оголосив під час пресконференції після саміту ШОС 1 вересня, передають росЗМІ.

За словами Путіна, Київ просить про переговори, однак "з терористами переговорів не ведуть". Глава Кремля заявив, коментуючи слова Зеленського, що "не чув таких заяв", але якщо вони справді були зроблені, то це, за його словами, "просто заявка на державний тероризм".

"Якщо над Росією відбуватимуться трагедії з літаками, Москва знайде чим відповісти", — пригрозив Путін.

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Варто нагадати, що перед цим увечері 1 вересня Володимир Зеленський заявив, що, хоча Україна не загрожує цивільній авіації РФ, проте російський повітряний простір небезпечний через присутність у ньому українських безпілотників.

Уривок з виступу Путіна після саміту ШОС

Путін пояснив, чому РФ не б'є по керівництву України

Російський диктатор також під час розмови з журналістами заявив, що РФ не здійснює ударів по керівництву України. За його словами, Москві будуть потрібні перемовники тоді, коли у Києві усвідомлять, що хочуть з'ясовувати питання "мирним шляхом".

"Як бачите, ми не завдаємо таких ударів. Ми виходимо з того, що люди, якщо зрозуміють, що хочуть з'ясовувати питання мирним шляхом, а не за 40 днів зруйнувати нашу економіку — нам якісь переговорники потрібні", — заявив Путін.

При цьому перед цим глава Кремля стверджував, що Київ просить про переговори та особисті зустрічі, але казав, що "з терористами переговорів не ведуть". Однак, за словами Путіна, РФ нібито прагне досягти припинення війни в Україні, а не заморозити конфлікт.

Путін заявив, що будь-які військові об'єкти в Україні є "законною метою" ударів РФ

Під час виступу Путін також заявив про те, що будь-які військові об'єкти в Україні, "які завгодно", є "законною метою" ударів РФ. За його словами, це стосується і британських об'єктів.

Коментуючи можливість ударів по військових об'єктах на території Великобританії, глава Кремля заявив, що це "військова таємниця".

Путін прокоментував інформацію про велику мобілізацію у РФ

Коментуючи дані про підготовку Росії до великої мобілізації після осінніх виборів у Держдуму, Путін відкинув їх і назвав "інформаційною атакою", спрямованою проти РФ. Раніше ГУР Міноборони та Служба зовнішньої розвідки України повідомляли, що РФ планує мобілізувати ще 600 тисяч людей.

"Дурня собача. Це інформаційна атака на Росію", — заявив диктатор.

Путін про просування на полі бою

Говорячи про ситуацію на полі бою в Україні, російський президент вкотре заявив про успіхи ЗС РФ. За його словами, російська армія продовжує нарощувати темпи наступів у зоні так званої "СВО", а Збройні сили України "будуть сипатися".

Путін зокрема оголосив, що "звільнення" Донбасу йде "планово", лише у серпні під контроль ЗС РФ нібито перейшло 270 квадратних метрів території. Він також повідомив, що ЗС РФ нібито "залишилося 12 кілометрів до Сум". Варто зауважити, що наприкінці червня цього року Путін казав, що військам РФ "залишилося 10 км до Сум": тоді ці дані спростували у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Заяви Путіна про наступ на Суми з різницею у два місяці

За словами Путіна, він отримує інформацію про перебіг війни від різних відомств, і тому "картина складається досить об'єктивна".

Що стосується втрат РФ у війні, то російський диктатор прокоментував це словами про те, що "бойові дії — це завжди втрати і нові виклики".

Нагадаємо, 1 вересня російське видання "Агентство" писало, що Путін відмовився від особистої зустрічі з главою ЦРУ, бо його послання "розлютило Кремль".

Раніше Путін заявив прем'єру Індії Нарендрі Моді, що РФ рухається шляхом завершення війни в Україні.