Путин объявил о новых массированных ударах по энергетике Украины и обвинил Киев в "заявке на гостерроризм"

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине новыми ударами по энергетике, а также ответил угрозами на заявление президента Владимира Зеленского об опасности в российском воздушном пространстве из-за украинских дронов.

Путин заявил, что Вооружённым силам Российской Федерации был отдан приказ нанести массированные удары по энергетическим объектам в ответ на атаки Украины. Об этом российский диктатор заявил во время пресс-конференции после саммита ШОС 1 сентября, сообщают российские СМИ .

По словам Путина, Киев просит о переговорах, однако "с террористами переговоры не ведут". Глава Кремля, комментируя слова Зеленского, заявил, что "не слышал таких заявлений", но если они действительно были сделаны, то это, по его словам, "просто заявка на государственный терроризм".

"Если над Россией будут происходить трагедии с самолетами, Москва найдет, чем ответить", — пригрозил Путин.

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Стоит напомнить, что ранее вечером 1 сентября Владимир Зеленский заявил, что, хотя Украина не представляет угрозы для гражданской авиации РФ, российское воздушное пространство остаётся опасным из-за присутствия в нём украинских беспилотников.

Отрывок из выступления Путина после саммита ШОС

Путин объяснил, почему РФ не наносит удары по руководству Украины

Российский диктатор также в ходе беседы с журналистами заявил, что РФ не наносит удары по руководству Украины. По его словам, Москве понадобятся переговорщики тогда, когда в Киеве осознают, что хотят решать вопросы "мирным путем".

"Как видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что если люди поймут, что хотят решать вопросы мирным путём, а не разрушить нашу экономику за 40 дней, — нам нужны какие-то переговорщики", — заявил Путин.

При этом ранее глава Кремля утверждал, что Киев просит о переговорах и личных встречах, но заявлял, что "с террористами переговоры не ведут". Однако, по словам Путина, РФ якобы стремится добиться прекращения войны в Украине, а не заморозить конфликт.

Путин заявил, что любые военные объекты в Украине являются "законной целью" ударов РФ

В ходе выступления Путин также заявил, что любые военные объекты на Украине, "какие угодно", являются "законной целью" ударов РФ. По его словам, это касается и британских объектов.

Комментируя возможность нанесения ударов по военным объектам на территории Великобритании, глава Кремля заявил, что это "военная тайна".

Путин прокомментировал информацию о крупной мобилизации в РФ

Комментируя данные о подготовке России к масштабной мобилизации после осенних выборов в Госдуму, Путин отверг их и назвал "информационной атакой", направленной против РФ. Ранее ГУР Минобороны и Служба внешней разведки Украины сообщали, что РФ планирует мобилизовать ещё 600 тысяч человек.

"Чушь собачья. Это информационная атака на Россию", — заявил диктатор.

Путин о продвижении на поле боя

Говоря о ситуации на поле боя в Украине, российский президент в очередной раз заявил об успехах ВС РФ. По его словам, российская армия продолжает наращивать темпы наступлений в зоне так называемой "СВО", а Вооруженные силы Украины "будут сыпаться".

Путин, в частности, заявил, что "освобождение" Донбасса идет "по плану", и только в августе под контроль ВС РФ якобы перешло 270 квадратных метров территории. Он также сообщил, что Вооруженным Силам РФ якобы "осталось 12 километров до Сум". Стоит отметить, что в конце июня этого года Путин заявлял, что войскам РФ "осталось 10 км до Сум": тогда эти данные опровергли в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Заявления Путина о наступлении на Сумы с разницей в два месяца

По словам Путина, он получает информацию о ходе войны от различных ведомств, и поэтому "составляется довольно объективная картина".

Что касается потерь РФ в войне, то российский диктатор прокомментировал это словами о том, что "боевые действия — это всегда потери и новые вызовы".

Напомним, 1 сентября российское издание "Агентство" сообщало, что Путин отказался от личной встречи с главой ЦРУ, поскольку его послание "разгневало Кремль".

Ранее Путин заявил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что РФ движется по пути завершения войны в Украине.