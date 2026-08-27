Кремль готовит новый набор: Россия планирует мобилизовать еще 600 тысяч людей, — ГУР

Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах и набрать по 300 тысяч человек ежегодно. Украинская разведка полагает, что решение может быть принято после выборов в Госдуму РФ в сентябре.

Об этом сообщили ГУР Минобороны и Служба внешней разведки Украины.

По их данным, российский Генштаб уже подготовил вариант мобилизации 600 тысяч человек. В первую очередь планируется пополнить военные части, ведущие боевые действия против Украины, а также формирующиеся подразделения.

За январь–июль 2026 года потери России в личном составе составили около 240 тысяч человек. По меньшей мере 140 тысяч из них были безвозвратными. По контракту в российские оккупационные войска за этот период было призвано 232 тысячи человек.

Подготовка к новой волне мобилизации уже включает изменения в российском законодательстве, ужесточение военного учета и создание дополнительных механизмов набора в тюрьмах и лагерях. Также разрабатываются новые меры принуждения.

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К военной службе планируется привлекать, в частности, осужденных с неснятой или непогашенной судимостью по ряду статей Уголовного кодекса РФ. Среди них — преступления, связанные с контрабандой ядовитых, радиоактивных и взрывчатых веществ, оружия, наркотиков, бандитизмом и организацией незаконной миграции.

В зависимости от уровня подготовки мобилизованных их обучение может длиться от 15 до 60 суток. Не исключено, что часть людей будут готовить на полигонах в Беларуси.

Россия также готовит ужесточение мер принуждения в отношении военнообязанных. Среди них — запрет на выезд из страны, получение кредитов, покупку и продажу недвижимости, аннулирование водительских удостоверений и блокировка средств на банковских счетах.

По данным украинской разведки, российские власти связывают необходимость новой мобилизации с сокращением числа желающих заключить контракты. В некоторых регионах количество потенциальных контрактников сократилось на 30–40%, а кампания по набору студентов не дала ожидаемого результата.

Скорее всего, решение о мобилизации российский лидер примет после выборов в Госдуму РФ, запланированных на 18–20 сентября 2026 года.

Напомним, что в июне 2026 года в России было зафиксировано рекордное количество поисковых запросов, связанных с выездом из страны. Россияне, в частности, искали информацию о безвизовых направлениях и сроках оформления загранпаспорта.

Ранее Фокус анализировал вероятность новой мобилизации в России и возможного наступления РФ на Чернигов.