Кремль готує новий набір: Росія планує мобілізувати ще 600 тисяч людей, — ГУР

Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках і набрати по 300 тисяч людей кожного року. Українська розвідка вважає, що рішення можуть ухвалити після виборів до Держдуми РФ у вересні.

Про це повідомили ГУР Міноборони та Служба зовнішньої розвідки України.

За їхніми даними, російський генштаб уже підготував варіант мобілізації 600 тисяч людей. Насамперед планують доукомплектувати військові частини, які воюють проти України, та підрозділи, що формуються.

За січень–липень 2026 року втрати Росії в особовому складі становили близько 240 тисяч людей. Щонайменше 140 тисяч із них були безповоротними. За контрактом до російського окупаційного війська за цей період залучили 232 тисячі людей.

Підготовка до нової хвилі мобілізації вже включає зміни до російського законодавства, посилення військового обліку та створення додаткових механізмів рекрутингу у в'язницях і таборах. Також розробляють нові заходи примусу.

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До військової служби планують залучати, зокрема, засуджених із незнятою або непогашеною судимістю за низкою статей Кримінального кодексу РФ. Серед них — злочини, пов'язані з контрабандою отруйних, радіоактивних та вибухових речовин, зброї, наркотиків, бандитизмом та організацією незаконної міграції.

Залежно від рівня підготовки мобілізованих їхнє навчання може тривати від 15 до 60 діб. Не виключено, що частину людей готуватимуть на полігонах у Білорусі.

Росія також готує посилення заходів примусу для військовозобов'язаних. Серед них — заборона виїзду з країни, отримання позик, купівлі та продажу нерухомості, анулювання водійських посвідчень і блокування коштів на банківських рахунках.

За даними української розвідки, потребу в новій мобілізації російська влада пов'язує зі скороченням кількості охочих укладати контракти. У деяких регіонах кількість потенційних контрактників зменшилася на 30–40%, а кампанія з рекрутингу студентів не дала очікуваного результату.

Найімовірніше, рішення про мобілізацію російський очільник ухвалить після виборів до Держдуми РФ, запланованих на 18–20 вересня 2026 року.

Нагадаємо, у червні 2026 року в Росії зафіксували рекордну кількість пошукових запитів, пов’язаних із виїздом із країни. Росіяни, зокрема, шукали інформацію про безвізові напрямки та терміни оформлення закордонного паспорта.

Раніше Фокус аналізував імовірність нової мобілізації в Росії та можливого наступу РФ на Чернігів.