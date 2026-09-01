Послание главы ЦРУ разгневало Кремль: Путин отказался от личной встречи, — СМИ

Владимир Путин сначала был готов встретиться с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом во время его визита в Москву 25 августа, но после ознакомления с содержанием американского послания было решено не проводить эту встречу.

Об этом российскому изданию "Агентство" сообщил источник, близкий к Кремлю.

По его словам, Ретклифф прибыл в Москву с призывом как можно скорее договориться о прекращении войны, поскольку считал, что военное и экономическое положение России ухудшается.

В ходе визита Ретклифф встретился с главой СВР Сергеем Нарышкиным и, по данным западных СМИ, с главой ФСБ Александром Бортниковым. Источник утверждает, что после одной из этих встреч содержание разговора довели до сведения Путина, после чего Кремль отказался от его личной встречи с директором ЦРУ.

"Его послание создавало впечатление, будто Зеленский уже стоит на Поклонной горе и в бинокль разглядывает Кремль. Всем понятно, что это не так", — сказал собеседник "Агентства".

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По словам источника, в Кремле отрицательно отнеслись к заявлению Ретклиффа.

"Похоже, Ретклифф ошибся адресом", — так он описал реакцию российской стороны.

В то же время источник не знает, насколько позиция директора ЦРУ отражала позицию всей администрации Дональда Трампа.

Кремль официально заявлял, что Ретклифф с Путиным не встречался. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин был оперативно проинформирован об итогах контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами.

Ранее издание The New York Times сообщало, что во время визита в Москву директор ЦРУ дал неутешительную оценку ходе войны России против Украины. По данным издания, он призвал Кремль договориться о мире с Киевом до того, как военное и экономическое положение РФ ещё больше ухудшится.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщала, что целью поездки директора ЦРУ в Москву было также предупреждение российских властей о недопустимости возможного нападения на страны НАТО.

Ранее Фокус сообщал , что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ и заявил, что они обсудили вопросы, относящиеся к компетенции спецслужб. Такую же версию озвучил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.