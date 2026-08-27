Путин хочет проверить НАТО на прочность: директор ЦРУ пытался убедить остановиться, — WSJ

Россия планирует сухопутное вторжение в страны Балтии и захват части их территорий. А глава ЦРУ Джон Ретклифф посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости нападения на страны НАТО.

По данным американской разведки, Россия рассматривает возможность "ограниченного нападения" на одну из стран альянса, пишет WSJ.

Среди возможных сценариев рассматриваются кибератаки и небольшое наземное вторжение, в частности в страны Балтии.

По данным СМИ, именно на фоне таких вероятных сценариев директор ЦРУ Джон Ретклифф отправился в Москву с неофициальным визитом. Один из высших должностных лиц Белого дома должен был передать России предупреждение и убедить российскую сторону не нападать на страны НАТО. А также подчеркнуть возможные последствия такого шага.

По информации источников WSJ, американская разведка считает одним из наиболее опасных сценариев попытку РФ провести военную операцию, чтобы проверить, насколько быстро и решительно страны НАТО и их союзники отреагируют на нападение.

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Особый интерес для РФ представляют Эстония, Латвия и Литва — страны Балтии, граничащие с Россией и входящие в НАТО.

В то же время издание подчеркивает, что оценка США не означает, что Путин уже принял решение о нападении или непосредственно готовится к этому вторжению. Речь идет о вероятном сценарии, который американская разведка рассматривает в числе возможных вариантов развития событий в ближайшие годы.

Визит директора ЦРУ в РФ: что известно

В этом контексте упоминается предыдущий визит директора ЦРУ в 2021 году, связанный с вторжением России в Украину. Тогда Уильям Бернс также пытался убедить Москву не нападать на Украину. И вот снова повторяется похожий сценарий, но уже с новым главой разведки США.

При этом в Белом доме не раскрыли подробностей поездки. Дональд Трамп назвал визит "рутинным" и заявил, что он был связан с попытками добиться прекращения войны в Украине. ЦРУ официальных комментариев не предоставило.

Кроме того, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что неожиданный визит директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву 25 августа был связан "с контактами спецслужб". Никаких других подробностей о приезде Ретклиффа пресс-секретарь Путина отказался комментировать.

Кроме того, "Фокус" писал о визите директора ЦРУ в Москву, который состоялся 25 августа. Сначала в сети появилась информация о загадочном самолете С-17 ВВС США, который утром приземлился в Риге, а затем вылетел в сторону российской столицы. Впоследствии СМИ сообщили, что в РФ прилетел Джон Ретклифф.

А США обратились к Киеву с просьбой не наносить удары по крупным российским городам во время визита директора ЦРУ в Москву.