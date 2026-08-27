Путін хоче перевірити НАТО на міцність: директор ЦРУ намагався переконати зупинитися, — WSJ

Росія планує сухопутне вторгнення до країн Балтії та захоплення частини їхніх територій. А голова ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву, щоб попередити Кремль про неприпустимість нападу на країни НАТО.

За даними американської розвідки, Росія розглядає можливість "обмеженого нападу" на одну з країн альянсу, пише WSJ.

Серед можливих сценаріїв розглядаються кібератаки та невелике наземне вторгнення, зокрема в країни Балтії.

За інформацією ЗМІ, саме на фоні таких ймовірних сценаріїв директор ЦРУ Джон Реткліфф вируш до Москви з неоголошеним візитом. Один з найвищих посадовців Білого дому мав передати Росії попередження та переконати російську сторону не нападати на країни НАТО. А також наголосити на можливих наслідках від цього кроку.

За інформацією джерел WSJ, американська розвідка вважає одним із найбільш небезпечних сценаріїв спробу РФ провести військову операцію, щоб перевірити, як швидко та рішуче країни НАТО, союзники відреагують на напад.

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Особливо цікавлять РФ Естонія, Латвія та Литва — країни Балтії, що мають спільний кордон із Росією та входять до НАТО.

Водночас видання наголошує, що оцінка США не означає, що Путін вже прийняв рішення про напад або безпосередньо готується до цього вторгнення. Наразі йдеться про ймовірний сценарій, який американська розвідка розглядає серед варіантів розвитку подій у найближчі роки.

Візит директора ЦРУ до РФ: що відомо

У цьому контексті згадується попередній візит директора ЦРУ у 2021 році, що був пов'язаний із вторгненням Росії в Україну. Тоді Вільям Бернс також намагався переконати Москву не атакувати Україну. І ось знову повторюється схожий сценарій, але вже з новим керівником розвідки США.

При цьому у Білому домі не розкрили подробиць поїздки. Дональд Трамп назвав візит "рутинним" і заявив, що він був пов’язаний із спробами домогтися завершення війни в Україні. ЦРУ офіційних коментарів не надало.

Крім того, речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що несподіваний візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня був пов'язаний "з контактами спецслужб". Жодні інші подробиці щодо приїзду Реткліффа речник Путіна відмовився коментувати.

Також Фокус писав про візит директора ЦРУ у Москву, який стався 25 серпня. Спершу у мережі з'явилась інформація про загадковий літак С-17 ВПС США, який зранку приземлився у Ризі, а потім вилетів у бік російської столиці. Згодом медіа повідомили, що це Джон Реткліфф прилетів у РФ.

А США попросили Київ не атакувати великі російські міста під час візиту директора ЦРУ до Москви.