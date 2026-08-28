Не угрожал последствиями, а призвал заключить мирное соглашение: что делал глава ЦРУ в Москве, — NYT

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Ретклифф тайно прилетел в Москву, чтобы представить неутешительную оценку хода российского вторжения в Украину. Он призвал Кремль пойти на мирное соглашение с Украиной, прежде чем военное и экономическое положение России ухудшится.

Ретклифф лично встретился с главой российской ФСБ Александром Бортниковым, чтобы передать ему предупреждение, однако не угрожал последствиями для России в случае, если диктатор Владимир Путин решит продолжить боевые действия. Об этом сообщило издание The New York Times.

ЦРУ уже давно поддерживает каналы связи с ФСБ и российской Службой внешней разведки. Однако ЦРУ выражает серьезные сомнения относительно того, насколько честно советники Путина рассказывают ему о ходе войны.

Некоторые американские чиновники выразили надежду, что Путин, как бывший офицер разведки, сочтет сообщение от директора ЦРУ более срочным и убедительным, чем информацию, поступающую по обычным дипломатическим каналам.

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Почему это произошло именно сейчас

Издание пишет, что на протяжении большей части прошлого года президент США Дональд Трамп и некоторые из его главных советников считали, что победа России над Украиной на поле боя неизбежна из-за большей численности населения страны и её ядерного арсенала. Однако россияне понесли большие потери, а их продвижение на поле боя фактически остановилось.

Учитывая мрачную ситуацию, Ретклифф сказал Бортников, что, по его мнению, Москве пора начать серьёзные переговоры о прекращении войны.

СМИ напомнило, что в июле Ретклифф прямо высказался о потерях российских войск во время войны и неспособности Москвы продвигаться на поле боя. Тогда он говорил, что средняя продолжительность жизни российского солдата на передовой составляет около 35 минут, а Россия захватила лишь около 1 процента от общей территории Украины за 18 месяцев изнурительных и кровопролитных боев.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщало, что директор ЦРУ посетил Москву, чтобы предупредить Кремль о недопустимости нападения на страны НАТО.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что стороны обсудили вопросы, относящиеся к компетенции спецслужб.