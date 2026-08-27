Тайная встреча в Москве: глава разведки РФ Нарышкин подтвердил переговоры с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Ретклиффом в Москве. По его словам, стороны обсудили вопросы, относящиеся к компетенции спецслужб.

Об этом сообщили российские агентства ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на заявление Нарышкина от 27 августа.

Он назвал эту встречу рабочей и заявил, что в ней нет ничего необычного.

"В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, относящихся к компетенции разведывательных служб", — сказал Нарышкин журналистам.

Он также отметил, что встречи руководителей спецслужб разных стран являются частью их работы. По словам Нарышкина, встреча с Ретклиффом прошла именно в рабочем формате.

Визит директора ЦРУ в РФ — что произошло 25 августа

Отметим, что ранее Фокус писал о визите директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, который состоялся 25 августа. Сначала в сети появилась информация о самолете C-17 ВВС США, который утром приземлился в Риге, а затем вылетел в направлении российской столицы.

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Позже СМИ сообщили, что в РФ прилетел Ретклифф. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сначала заявлял, что ничего не слышал ни о самолете, ни о главе ЦРУ, однако впоследствии подтвердил визит. По его словам, встречи с российским диктатором не было, а Ретклифф общался с "коллегой" из российских спецслужб.

Визит директора ЦРУ длился около восьми часов — с 10:00 до 18:00 25 августа. После этого он вылетел в Ригу, где пробыл ещё сутки. Причину задержки не сообщали.

26 августа СМИ обнародовали несколько версий относительно цели визита главы ЦРУ в Москву. Среди предположений были возможные переговоры об угрозе для стран Балтии — в частности, о гибридной или полномасштабной войне — и о поддержке Ирана, которому Москва может передать ядерные технологии.

В Белом доме сообщили, что Ретклифф доложил Трампу о поездке. Сам президент США подтвердил визит, назвал его "рутинным" и заявил, что речь шла о возможности завершения войны в Украине.

Ранее Фокус также собрал мнения экспертов о поездке директора ЦРУ в Москву. Среди прочего они упоминали ситуацию накануне российского вторжения.