Перед вторжением было так же: почему тайный визит главы ЦРУ в Москву насторожил экспертов

Неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вызвал множество предположений о его истинных целях. Официально детали переговоров не раскрываются, однако визит американского разведчика может быть связан как с риском новой эскалации войны России против Украины и угрозами странам НАТО, так и с попытками возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Интригой последних дней стал неожиданный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который прибыл 25 августа на американском военно-транспортном самолёте Boeing C-17A Globemaster III из Риги в московский аэропорт "Внуково".

США попросили Украину приостановить удары по Москве, пока в российской столице находится директор ЦРУ. В частности, не наносить ракетные и дроновые удары по Москве, Санкт-Петербургу и северным регионам РФ. Украина согласилась.

По версии журналиста Михаэля Вайса, во время своего визита он намерен предупредить Кремль о необходимости воздержаться от дальнейшей российской эскалации против Европы и НАТО.

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"Это связано с информацией, которой американская разведка делится с поляками, странами Балтии и скандинавами, и происходит на фоне заметного роста числа предполагаемых диверсионных операций ГРУ и активности российских беспилотников. См. Германию, Болгарию, Румынию и т. д.", — написал Вайс.

Он добавил, что Рэтклифф также является самым проукраинским чиновником в администрации, ответственным за помощь Киеву в проведении глубоких ударов.

"Контекст здесь важен: Билл Бернс ездил в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина о… вторжении в Украину", — написал он.

В Москве глава ЦРУ пробыл несколько часов и покинул РФ. Причины его вылета и пункт назначения пока неизвестны.

Совпадение или нет, но после неожиданного визита Рэтклиффа Путин подписал сразу три закрытых указа. Об этом свидетельствуют данные портала правовой информации. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что посещение директором ЦРУ Москвы было связано "с контактами спецслужб".

Визит главы ЦРУ может свидетельствовать как об эскалации, так и о мирном треке

Цель визита не разглашается, и можно только гадать, что же делал в Москве Рэтклифф, с кем встречался и о чём шла речь. А предположений масса. Вот, к примеру, некоторые украинские военные каналы написали, что, по данным разведки, глава ЦРУ через Ушакова и Лаврова предупредил Кремль о подготовке Украиной при поддержке США ударов по инфраструктуре России и призвал к реальным компромиссам и прекращению войны.

Что касается последней версии, то, по мнению политолога Руслана Бортника, главе ЦРУ не было необходимости приезжать в Москву, только для того, чтобы об этом сообщить. Он мог совершенно спокойно сказать это по телефону. Здесь нет ничего такого интимного, что Рэтклифф должен был бы скрывать, в том числе от своего окружения и от американской политической системы. Это в большей степени украинское желание, чтобы всё происходило именно так. Тут следует отметить несколько фактов.

"Личный характер визита говорит о том, что что-то либо нужно было обсудить в личном формате, что-то очень сложное, интимное, щекотливое, что нельзя было доверить телефонным линиям, даже межправительственным. Ведь он постоянно разговаривал раньше и с руководителями разных сфер, и с Бортниковым, главой ФСБ. Он постоянно поддерживал с ними контакт. Значит, нужно было что-то такое проговорить лично. И это может касаться и Ирана, и Балтии, и других стран. И может касаться Украины. Возможно, он привёз какое-то послание. Потому что в последний раз глава ЦРУ приезжал в Россию — это был, по-моему, ноябрь 2021 года, как раз перед вторжением России в Украину. И тогда они обсуждали этот вопрос. Возможно, война стоит на пороге какой-то новой масштабной эскалации. Возможно, он что-то привёз. Или кого-то привёз. Или хотел кого-то забрать. Именно поэтому требовалось физическое присутствие. Именно поэтому нужен был этот американский самолёт", — говорит Фокусу Руслан Бортник.

Но это, как подчеркнул политолог, лишь предположения. Так как российская сторона заявляет о том, что встречи с Путиным не было, можно сделать вывод, что обсуждались не столько политические проблемы, сколько вопросы безопасности — те проблемы, которые находятся в ведении специальных служб.

"Думаю, что встречался он, вероятно, либо с руководством ФСБ, либо с руководством СВР, либо и с теми, и с другими. Всё это происходит на фоне отсутствия визитов со стороны Кушнера. Возможно, страны приблизились либо к новому порогу эскалации, либо, наоборот, к какому-то определённому сепаратному миру. Кто-то пишет, что это связано с попыткой предотвратить российское нападение на страны Балтии. Мне кажется, что сейчас все выдают желаемую для себя версию", — отметил Бортник.

Как считает политолог, сегодня не видно, чтобы США готовились усилить давление на Москву, особенно на фоне кризиса на Ближнем Востоке и избирательного процесса.

Законопроект Линдси Грэма об "адских санкциях" отложен. А усиление давления на Москву сегодня может привести к росту мировых цен на энергоносители, что ударит по американскому избирателю. После выборов в США — да.

"Сейчас, я думаю, администрация Трампа будет пытаться максимально держать всё под контролем и не делать ничего, что могло бы встревожить мир и ухудшить экономическое положение США. Высока вероятность, что обсуждались либо Иран, либо Ближний Восток, либо, возможно, отношения с Китаем. Напомню, что на днях состоится саммит ШОС.

И вот российские источники пишут о том, что там российская официальная авиация куда-то полетела. Они повезли машину Путина в Киргизстан, на саммит ШОС. Далее у нас ещё саммит АТЭС и "Большая двадцатка". Ещё у нас много площадок, где будут переговоры Путин — Си Цзиньпин и, возможно, даже Путин — Си Цзиньпин — Трамп. Есть много предстоящих прямых визитов, где будут обсуждаться политические вопросы", — подчёркивает Бортник.

А то, что Путин в день визита главы ЦРУ подписал какие-то три секретных указа, может быть совпадением. Так как любой указ готовится заблаговременно.

Безопасность стран НАТО и разговоры о прекращении военных действий

Информации о цели визита очень мало, и можно только догадываться. К тому же лишь незначительное количество предположений или, возможно, даже информации появляется в открытом доступе. И визит можно связать с несколькими вещами, рассказывает Фокусу политолог Станислав Желиховский.

"Я опираюсь на то, что есть, и на свои собственные предположения, что прежде всего это опасения из-за возможной эскалации Россией войны, и здесь действительно может идти речь и о мобилизации, и о введении военного положения в России, и это касается усиления связей РФ с такими странами, как Северная Корея, Иран, Китай и тому подобное. То есть фактически я думаю, что этот визит был прежде всего связан именно с этой историей. Кроме того, конечно, не может не касаться и возможных диверсий, и провокаций против стран НАТО, и в последнее время появляется немало информации, что Россия готовит подрывную деятельность внутри стран Блока", — подчёркивает политолог.

А, как отмечает эксперт, диверсии против стран НАТО либо происходят, либо их предотвращают (например, в Словакии — в сфере производства дронов), и за этим, скорее всего, стоит Москва. Такая активность может дестабилизировать Альянс и посеять неуверенность среди граждан, что сейчас невыгодно США: на фоне войны с Ираном они не хотят открытия ещё одного фронта, но в любом случае будут вынуждены реагировать.

"Ну и очевидно, на переговорах в Москве вопрос Ирана также должен был подниматься, учитывая то, что сейчас может произойти новый виток эскалации, плюс ещё Трамп угрожает тем странам, которые имеют тесные связи с Ираном, а также разными мерами, ну и Россия очевидно является союзницей, тесным партнёром Тегерана, и здесь также речь обо всём этом может идти", — считает политолог.

Не исключено, по словам Желиховского, что поднималась и тема возрождения переговорного трека, чтобы всё же убедить Путина в необходимости переговоров и искать варианты того, как можно выйти из того тупика, который сложился в последнее время. И здесь есть другие признаки того, что американцы общаются с Россией. В эти дни мы ожидали приезда Уиткоффа и Кушнера в Украину и, возможно, в Россию они также должны были прибыть, однако этого не произошло, и это тоже могло обсуждаться во время визита Джона Рэтклиффа в Москву. И если действительно Путин дал положительный сигнал касательно возрождения переговорного трека, ведь именно Москва больше всего чинит препятствия в этом смысле, то тогда, возможно, эти визиты состоятся в определённой перспективе в будущем.

"Поэтому я предполагаю, что такие главные темы могли подниматься, хотя я и не исключаю, что могли быть другие темы, связанные с двусторонним сотрудничеством, с возможными другими вопросами. Не думаю, что Рэтклифф чем-то угрожал, давил и тому подобное. Возможно, какие-то предложения он с собой и привозил, о которых мы, конечно, сейчас не можем говорить, но они могут быть реализованы в случае, если Россия всё же пойдёт на какие-то шаги навстречу. Если Россия сделает шаги навстречу хотя бы по одному из обсуждавшихся вопросов, это может положительно повлиять на отношения между США и Россией", — подчеркнул политолог.

Но, конечно, самым главным вопросом является российско-украинская война и её мирное урегулирование — так или иначе, если мы говорим о двусторонних отношениях между США и Россией и в целом о геополитической повестке. Поэтому, как считает политолог, такие вопросы могли так или иначе подниматься. Это и логично, если не опираться на те данные, которые появились в СМИ.

Ранее спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер планировали приехать в Украину 24 августа в День Независимости. Однако их визит отложили из-за усиления ракетных и беспилотных атак на Киев, сообщал журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфогл.

А украинские высокопоставленные чиновники всё больше убеждаются в том, что Вашингтон должен участвовать в любом мирном соглашении с Россией. Однако существует проблема, заключающаяся в том, будут ли американские переговорщики добиваться соглашения, которое Киев сможет принять.