Переговоры с Россией о прекращении войны: чего опасаются в Украине, — Politico

Украинские высокопоставленные чиновники всё больше убеждаются в том, что Вашингтон должен участвовать в любом мирном соглашении с Россией. Однако существует проблема, заключающаяся в том, будут ли американские переговорщики добиваться соглашения, которое Киев сможет принять.

Чиновники опасаются, что администрация президента США Дональда Трампа может подтолкнуть Украину к заключению соглашения, которое будет не слишком приемлемым для Киева. Белый дом стремится добиться успеха во внешней политике, чтобы компенсировать свои провалы на Ближнем Востоке, пишет издание Politico.

Именно эти две точки зрения преобладают в киевских кругах, занимающихся этим вопросом, сообщил источник, осведомленный о переговорах на высоком уровне в украинской столице.

Часть чиновников считает, что единственный способ остановить войну — воспользоваться помощью Вашингтона в любой форме. Это предполагает участие специальных посланников Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Трамп в прошлом месяце пообещал впервые отправить их в Киев, однако до сих пор этого так и не произошло.

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Некоторые считают, что визит Уиткоффа и Кушнера сейчас неуместен, в то время как другие придерживаются иного мнения.

"Существует и другая точка зрения, согласно которой любая попытка администрации Трампа в рамках других миротворческих усилий, воспринимаемая как неудача — например, недавний отказ Израиля от соглашения по Газе, посредником в котором выступил Трамп, — сделает Белый дом более склонным к тому, чтобы добиться лёгкой победы где-нибудь ещё", — пишет издание.

Однако это может означать, что Вашингтон, стремясь поскорее положить конец войне, может вынудить Киев пойти на сделку, которая будет ближе к позиции Москвы.

Ход войны может всё изменить

Издание пишет, что, хотя администрация Трампа традиционно ослабляла давление на Москву после телефонных разговоров или встреч с российским диктатором Владимиром Путиным, ход войны меняется в пользу Киева. Именно это может стать ключевым фактором, способным изменить ситуацию в пользу Киева.

Напомним, 13 августа СМИ сообщили, что Украина предложила России перемирие в Чёрном море.

Кроме того, издание Bloomberg сообщало, что бывшие чиновники ЕС и РФ провели тайные переговоры, в ходе которых обсуждали вопрос о прекращении войны в Украине.