Переговори з Росією про закінчення війни: чого побоюються в Україні, — Politico

Українські високопосадовці дедалі більше переконуються у тому, що Вашингтон має брати участь у будь-якій мирній угоді із Росією. Проте існує проблема, яка полягає в тому, чи будуть американські переговірники домагатися угоди, яку Київ зможе прийняти.

Чиновники побоюються, що адміністрація президента США Дональда Трампа може спонукати Україну піти на не надто прийнятну для Києва угоду. Білий дім прагне здобути перемогу у зовнішній політиці, щоб компенсувати свої провали на Близькому Сході, пише видання Politico.

Саме ці дві точки зору переважають у київських колах, що стосуються цього питання, повідомило джерело, обізнане з перемовинами на високому рівні в українській столиці.

Частина чиновників вважає, що єдиний спосіб зупинити війну — скористатися допомогою Вашингтона у будь-якій формі. Це передбачає участь спецпосланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Їх Трамп минулого місяця пообіцяв відправити вперше до Києва, проте досі цього так і не сталося.

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Дехто вважає приїзд Віткоффа та Кушнера недоречним зараз, у той час як інші міркують інакше.

"Існує й інша точка зору, згідно з якою будь-яка сприйнята як невдача спроба адміністрації Трампа в інших миротворчих зусиллях — як-от нещодавнє відхилення Ізраїлем угоди щодо Гази, посередником у якій виступив Трамп, — зробить Білий дім більш схильним до того, щоб домогтися легкої перемоги десь інде", — пише видання.

Однак це може означати, що Вашингтон, поспішаючи закінчити війну, може примушувати Київ піти на угоду, яка буде ближчою до Москви.

Хід війни може все змінити

Видання пише, що ,хоча адміністрація Трампа традиційно послаблювала тиск на Москву після телефонних розмов або зустрічей з російським диктатором Володимиром Путіним, хід війни змінюється на користь Києва. Саме це може бути ключовим чинником, здатним змінити ситуацію на користь Києва.

Нагадаємо, 13 серпня ЗМІ повідомили, що Україна запропонувала Росії перемир'я в Чорному морі.

Також видання Bloomberg писало, що експосадовці ЄС та РФ провели таємні переговори, під час яких говорили про закінчення війни в Україні.