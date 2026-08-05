Говорили про завершення війни в Україні: експосадовці ЄС та РФ провели таємні переговори, — ЗМІ

Колишні дипломати та високопосадовці з Європи й Росії зустрілися в Баку, щоб обговорити можливі варіанти завершення війни в Україні. За даними Bloomberg, переговори проходили конфіденційно та не представляли офіційну позицію жодної з держав.

У матеріалі видання Bloomberg за 5 серпня йдеться, що в липні у столиці Азербайджану Баку пройшла конфіденційна зустріч за участю колишніх європейських і російських чиновників, присвячена можливим варіантам завершення війни РФ проти України.

За даними агентства, участь у переговорах взяли колишній радник Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар МЗС Німеччини Маркус Едерер та французький дипломат П'єр Вімон. Ім'я представника російської сторони джерела не розкривають.

В цілому, офіційного статусу ці переговори не мали. Водночас відповідати на питання журналістів багато хто з присутніх на зустрічі колишніх посадовців не захотіли.

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А от у Міністерстві закордонних справ Німеччини відповіли та заявили, що їм нічого не відомо про ці переговори, а також, що вони не проводилися від імені або за дорученням німецького уряду.

Натомість представник британського уряду зазначив, що Лондон підтримує будь-які ініціативи, які можуть допомогти досягти справедливого та тривалого миру для України, але не коментує діяльність колишніх посадовців. Речник Кремля Дмитро Пєсков також не відповів на запит Bloomberg.

У Bloomberg пояснюють, що такі зустрічі є поширеною практикою у міжнародній дипломатії. Зокрема, колишні чиновники та дипломати нерідко проводять неформальні консультації, щоб обговорити можливі варіанти врегулювання конфліктів. Такі переговори не є офіційними, однак ідеї, які на них обговорюють, згодом можуть бути використані в роботі урядів.

Про проведення цієї зустрічі раніше розповів президент Азербайджану Ільхам Алієв. За його словами, саме в Баку в липні відбулися переговори між колишніми німецькими та російськими посадовцями щодо війни в Україні.

Як пише агентство, організував зустріч швейцарський Центр гуманітарного діалогу (HD), який займається посередництвом у врегулюванні міжнародних конфліктів. Маркус Едерер і П'єр Вімон входять до керівництва цієї організації. У центрі заявили, що підтримують будь-які діалогові ініціативи, які можуть допомогти зменшити наслідки воєн, а багато таких контактів навмисно залишаються непублічними.

Ба більше, ще в червні повідомляло про роботу Великої Британії, Франції та Німеччини над пошуком шляхів для відновлення контактів із Кремлем. Водночас джерела не уточнили, чи була зустріч у Баку частиною цих зусиль.

Крім цього, на початку року радник президента Європейської ради Антоніу Кошти також намагався налагодити контакт із Кремлем. Однак, за словами співрозмовників агентства, ці спроби поки не дали результату.

Та попри ці переговори, наразі немає жодних ознак готовності Кремля до активного діалогу з європейськими країнами. Москва, як і раніше, вважає США головним посередником у можливих переговорах щодо завершення війни. При цьому Росія продовжує наполягати на своїх вимогах, зокрема щодо передачі їй решти території Донецької області, тоді як Україна такі умови категорично відкидає.

Також Bloomberg нагадує, що в червні Володимир Путін відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести особисту зустріч. А переговори за посередництва США, які тривали з лютого, фактично призупинилися після того, як адміністрація президента Дональда Трампа переключила увагу на ситуацію навколо Ірану.

Крім того, у матеріалі додають, що через останні масовані атаки Росії на українські міста частина західних посадовців сумнівається в доцільності переговорів із Кремлем саме зараз. Вони вважають, що поки Москва не демонструє реального бажання припинити війну, союзники мають зосередитися на військовій підтримці України та посиленні тиску на Росію.

Раніше Михайло Подоляк розповідав, що президент України Володимир Зеленський пропонує Росії кілька форматів припинення вогню, зокрема перемир'я в повітрі, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та замороження бойових дій по лінії фронту для початку переговорів. Також, за його словами, глава держави залишається готовим до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, однак у Києві не бачать ознак готовності Кремля до такого діалогу.

Фокус писав, що за словами Кирила Буданова, не варто зосереджуватися на умовних термінах примушування Росії до миру, адже головне — результат, з яким Україна завершить цей процес. Він також заявив, що війна для РФ стратегічно вже зайшла в глухий кут.