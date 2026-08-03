Все готово до зустрічі з Путіним: Зеленський пропонує РФ три формати перемир'я, — Подоляк

Президент України Володимир Зеленський пропонує Росії кілька варіантів припинення вогню, зокрема перемир’я в повітрі, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а також замороження бойових дій по лінії фронту для початку переговорів. Також глава держави готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю DW.

За його словами, Україна пропонує "будь-які формати і перемир’я, і в повітрі, і енергетичного перемир’я". Він також зазначив, що серед пропозицій є замороження війни по лінії фронту, "щоб далі вести важкі переговори".

Подоляк наголосив, що Зеленський неодноразово заявляв про готовність до особистої зустрічі з Путіним для обговорення складних питань. За словами радника, Сполучені Штати повністю підтримують такі пропозиції України.

Водночас Подоляк заявив, що, на його думку, нинішня позиція президента РФ не свідчить про готовність сприймати такі ініціативи.

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"Ми будемо робити будь-які пропозиції, Сполучені Штати будуть робити будь-які пропозиції, але поки всередині Росії не наростатиме криза, ви не отримаєте жодної відповіді", — сказав він.

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За словами радника керівника ОП, Україна й надалі готова пропонувати різні формати припинення вогню та переговорів, однак вважає, що без посилення тиску на Росію досягти результату буде складно.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну з Росією до початку зими 2026 року. За його словами, Київ робитиме для цього все можливе, хоча точні строки залежать від результатів дипломатичних зусиль і тиску на РФ. Також він повідомив, що, за наявною інформацією, Росія готує нову мобілізацію та нові удари.

Водночас за даними Financial Times, отриманими від поінформованих джерел, президент РФ Володимир Путін найближчим часом не має наміру вести змістовні переговори щодо завершення війни. Співрозмовники видання стверджували, що Кремль розраховує на посилення тиску США на Україну та не збирається відмовлятися від своїх максималістських вимог.

Водночас джерела FT зазначали, що щонайменше до лютого 2027 року не очікують ознак готовності Москви до реальних мирних переговорів. За їхніми словами, останні дії України не вплинули на позицію Путіна, а риторика російської влади щодо продовження війни лише стала жорсткішою.

Раніше Фокус повідомляв, що заяву Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки спростували. Експерти наголошували, що хоча російські війська контролюють окремі важливі об'єкти в місті, повністю Костянтинівку вони не захопили.

Також Фокус писав, що речник Кремля Дмитро Пєсков фактично визнав: так звана "СВО" переросла у повномасштабну війну між Росією та Україною.