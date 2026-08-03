Все готово к встрече с Путиным: Зеленский предлагает РФ три формата перемирия, — Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает России несколько вариантов прекращения огня, включая перемирие в воздухе, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, а также заморозку боевых действий по линии фронта для начала переговоров. Также глава государства готов к личной встрече с Владимиром Путиным.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW.

По его словам, Украина предлагает "любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия". Он также отметил, что среди предложений есть заморозка войны по линии фронта, "чтобы дальше вести тяжелые переговоры".

Подоляк подчеркнул, что Зеленский неоднократно заявлял о готовности к личной встрече с Путиным для обсуждения сложных вопросов. По словам советника, Соединенные Штаты полностью поддерживают подобные предложения Украины.

Подоляк заявил, что, по его мнению, нынешняя позиция президента РФ не свидетельствует о готовности воспринимать такие инициативы.

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"Мы будем делать какие-либо предложения, Соединенные Штаты будут делать любые предложения, но пока внутри России не будет нарастать кризис, вы не получите никакого ответа", — сказал он.

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По словам советника руководителя ОП, Украина и дальше готова предлагать различные форматы прекращения огня и переговоров, однако считает, что без усиления давления на Россию достичь результата будет сложно.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну с Россией к началу зимы 2026 года. По его словам, Киев будет для этого делать все возможное, хотя точные сроки зависят от результатов дипломатических усилий и давления на РФ. Также он сообщил, что по имеющейся информации Россия готовит новую мобилизацию и новые удары.

В то же время по данным Financial Times, полученным от информированных источников, президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не намерен вести содержательные переговоры по завершению войны. Собеседники издания утверждали, что Кремль рассчитывает на усиление давления США на Украину и не намерен отказываться от своих максималистских требований.

В то же время источники FT отмечали, что, по меньшей мере, до февраля 2027 года не ожидают признаков готовности Москвы к реальным мирным переговорам. По их словам, последние действия Украины не повлияли на позицию Путина, а риторика российских властей по продолжению войны только ужесточилась.

Ранее Фокус сообщал, что заявление Владимира Путина о якобы захвате Константиновки опровергли. Эксперты отмечали, что хотя русские войска контролируют отдельные важные объекты в городе, полностью Константиновку они не захватили.

Также Фокус писал, что спикер Кремля Дмитрий Песков фактически признал: так называемая "СВО" переросла в полномасштабную войну между Россией и Украиной.