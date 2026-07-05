"Террористические удары": в Кремле заявили, что "СВО" превратилась в настоящую войну

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что между РФ и Украиной идет настоящая война, а не "специальная военная операция". В то же время он обвинил западные страны во вмешательстве в ход войны.

Песков заявил, что западные страны помогают Украине наводить иностранное вооружение на цели на территории России. Слова пресс-секретаря Путина приводит агентство ТАСС.

По его словам, российское вторжение в Украину начиналось как "специальная военная операция", однако из-за вмешательства западных стран оно якобы превратилось в настоящую войну.

"Война продолжается, это настоящая война. Она продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон", — заявил Песков.

Он также уточнил, что имел в виду под помощью Киеву, отметив, что эти страны помогают Украине наводить "зарубежное вооружение на российские цели через свою спутниковую инфраструктуру".

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Отдельно Песков решил прокомментировать удары Украины по объектам энергетического комплекса РФ и "гражданской инфраструктуре". Он заявил, что это "террористические атаки", а также подчеркнул, что объекты, не имеющие отношения к ВПК, не должны подвергаться нападениям.

Напомним, что 23 июня Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной, но только на условиях так называемых "Стамбульских договоренностей" и с учетом российских требований. В то же время он повторил пропагандистские заявления об Украине и заявил, что Киев якобы теряет территории.

В ответ на заявление Владимира Путина о готовности к переговорам президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне всё сильнее ощущают последствия войны и начинают понимать, что её нужно завершать. По его словам, именно давление на Россию заставляет Кремль задумываться о прекращении боевых действий.