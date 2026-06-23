Путин заявил о "готовности к мирным переговорам": что ответили Зеленский и бойцы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении обратил внимание на то, что граждане Российской Федерации недовольны украинским давлением и ударами и поэтому начали понимать, что пора заканчивать войну. Заявление украинского президента появилось через несколько часов после выступления диктатора Путина, который якобы согласился на "мирные переговоры", но на условиях капитуляции Украины. Между тем военные и общественные активисты также отреагировали на заявление из Кремля.

23 июня Путин дважды упомянул о возможности "мирных переговоров". В первом заявлении он сказал, что переговоров не будет, поскольку Украина наносит удары по целям на российской территории. При этом глава Кремля посетовал, что удары направлены на то, чтобы поставить украинцев в более выгодное положение для переговоров, и что президент Зеленский хочет задействовать "конфликтный потенциал". Через несколько часов прозвучали противоположные тезисы, и выяснилось, что он не против мира, но готов к переговорам на своих условиях, которые сформулировал ещё четыре года назад в Стамбуле, а затем регулярно обновлял. Фокус собрал информацию о деталях заявления Путина о "мирных переговорах" и о реакции украинских властей и военных на такое предложение.

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Мирные переговоры — что заявил Путин

23 июня Путин принял участие в торжествах в военных учебных заведениях, где проходил выпуск будущих офицеров ВС РФ. Сначала он рассказал молодым россиянам историю о том, как "Украина восемь лет бомбила Донбасс", что "Россию спровоцировали на вторжение" и что он не будет вести мирные переговоры с Зеленским. После этого чиновник провел онлайн-заседание из бункера и кардинально изменил свою позицию. В частности, Путин заявил, что может пойти на мирные переговоры, но на основе "Стамбульских договоренностей". Кроме того, следует обязательно учесть позицию Кремля, озвученную в 2024 году на заседании МИД РФ и в 2025 году во время"встречи в Анкоридже" с президентом США Дональдом Трампом.

Фокус писало об условиях капитуляции Украины, о которых упомянул Путин. Согласно требованиям Кремля, Украина должна без боя вывести войска из четырёх областей, признать оккупированные территории российскими, сократить армию и гарантировать, что не вступит в НАТО. Между тем Запад должен был пообещать не принимать Украину в НАТО, признать оккупированные территории и отменить все санкции. А РФ хотела бы стать "гарантом безопасности" Украины с правом наложения вето на любые решения по собственному усмотрению.

Параллельно с заявлениями Путина прозвучало выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова. Чиновник заявил, что Россия "готова возобновить переговоры с Украиной с того места, на котором они были приостановлены".

Реакция Зеленского — давление на россиян и стремление к миру

Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил работу СБС, Сил специальных операций, СБУ и ГУР, которые оказывают давление на РФ и тем самым способствуют миру. Глава украинского государства отметил, что у россиян есть "претензии к Путину", который не хочет заканчивать войну, и что из-за давления Сил обороны они начали поддерживать идею мира.

"Это наше давление и любая другая форма давления на Россию должны продолжаться и способствовать миру. И все нынешние трудности для россиян должны подтолкнуть их к мысли, что эта их война существует, и это не просто "камни с неба", и что их война должна закончиться", — сказал он.

В сети не удалось найти других, более конкретных ответов украинских властей на предложение Путина о мирных переговорах. В частности, на момент публикации новости об этом не писали глава офиса Кирилл Буданов, глава МИД Андрей Сибига, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко и др.

Заявление Путина о мире — комментарии военных и активистов

Между тем на предложение Путина о "мирных переговорах" на основе Стамбульских соглашений отреагировали ряд общественных деятелей и военных.

Майор ВСУ Андрей Ткачук в личном Telegram-канале "Голос майора" написал, что идея кремлевского диктатора — это "плевок в лицо Трампу". По его мнению, идея Путина показывает, что все поездки американских переговорщиков были напрасными. Также отмечается, что Украина должна подробно разъяснить США, что на самом деле означают предложения Москвы.

Мирные переговоры — реакция бойца ВСУ Андрея Ткачука на идеи Путина о "Стамбуле", 23 июня Фото: Скриншот

В свою очередь, волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко обратил внимание на противоречия в заявлениях Путина в течении суток. Сначала глава Кремля заявил, что не пойдет на мирные переговоры из-за ударов Украины, а затем — что нет, все-таки пойдет на переговоры на условиях "Стамбула".

Мирные переговоры — реакция Сергея Стерненко на идеи Путина о "Стамбуле", 23 июня Фото: Скриншот

Боец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов, в свою очередь, в канале "Говорят, снайпер" перечислил основные положения "Стамбульских соглашений", о которых говорили четыре года назад и о которых вдруг вспомнил Путин. Среди прочего речь шла об сокращении армии до 50 тыс. человек, внеблоковом статусе и отказе от территорий — и всё это ради прекращения огня.

Мирные переговоры — реакция Бунятова на идеи Путина о "Стамбуле", 23 июня Фото: Скриншот

Отметим, что в июне Путин уже отказывался от мирных переговоров с Украиной. Заявление прозвучало после атаки дронов на Санкт-Петербург и после получения письма от Зеленского с просьбой о встрече.

Напоминаем, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Лукашенко на фоне ультиматума Зеленского по поводу ретрансляторов на территории Беларуси.