Путін сказав про "готовність до мирних переговорів": що відповіли Зеленський та бійці ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні звернув увагу на те, що громадяни Російської Федерації незадоволені українським тиском та ударами і тому почали розуміти, що пора завершувати війну. Заява українського президента з'явилась через кілька годин після виступу диктатора Путіна, який начебто погодився на "мирні переговори", але на умовах капітуляції України. Тим часом військові та громадські активісти також відреагували на заяву з Кремля.

23 червня Путін двічі говорив про можливість "мирних переговорів". У першій заяві він сказав, що переговорів не буде, оскільки Україна б'є по цілях на російській території. При цьому очільник Кремля поскаржився, що удари мають на меті поставити українців у вигідніше положення для переговорів і що президент Зеленський хоче задіяти "конфліктний потенціал". За кілька годин пролунали протилежні тези й з'ясувалось, що він не проти миру, але готовий до перемовин на власних умовах, які сформулював ще чотири роки тому у Стамбулі, а потім регулярно оновлював. Фокус зібрав інформацію про деталі заяви Путіна про "мирні переговори" і про реакції української влади та військових на таку пропозицію.

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Мирні переговори — що заявив Путін

23 червня Путін присвятив урочистостям у військових навчальних закладах, у яких проводили випуск майбутніх офіцерів ЗС РФ. Спершу він розповів молодим росіянам історію про те, які "Україна вісім років бомбила Донбас", що "Росію спровокували на вторгнення" і що він не вестиме мирні переговори із Зеленським. Після того посадовець провів онлайн засідання з бункера і кардинально змінив свою позицію. Зокрема, Путін заявив, що може піти на мирні переговори, але на основі "Стамбульських домовленостей". Крім того, слід обов'язково врахувати позицію Кремля, озвучену у 2024 році на засідання МЗС РФ та у 2025 році під час "зустрічі в Анкориджі" з президентом США Дональдом Трампом.

Фокус писав про умови капітуляції України, згадані Путіним. Згідно з вимогами Кремля, Україна повинна без бою вийти з чотирьох областей, визнати окуповані території російськими, зменшити армію, гарантувати не вступ у НАТО. Тим часом Захід мав пообіцяти не брати Україну в НАТО, визнати окуповані території та скасувати усі санкції. А РФ хотіла б стати "гарантом безпеки" України з правом накладання вето на будь-які рішення за власним бажанням.

Паралельно з заявами Путіна з'явився виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Чиновник заявив, що Росія "готова відновити переговори з Україною на тому місці, на якому спинила".

Реакція Зеленського — тиск на росіян та прагнення миру

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відзначив роботу СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, які тиснуть на РФ і таким чином працюють на мир. Глава української держави зауважив, що росіяни мають "претензії до Путіна", який не хоче закінчувати війну, і що через тиск Сил оборони вони почали підтримати ідею миру.

"Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі і спрацювати на мир. І всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто "каміння з неба", і що їхня війна повинна закінчитись", — сказав він.

У мережі не відшукало інших, більш конкретних, відповідей української влади на пропозицію Путіна щодо мирних переговорів. Зокрема, на момент публікації новини про це не писав глава офісу Кирило Буданов, глава МЗС Андрій Сибіга, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та ін.

Заява Путіна про мир — коментарі військових та активістів

Тим часом на пропозицію Путіна щодо "мирних переговорів" на основі Стамбульських угод відреагували низка публічних людей та військових.

Майор ЗСУ Андрій Ткачук в особистому Telegram-каналі "Голос майора" написав, що ідея кремлівського диктатора, це "плювок в обличчя Трампа". На його думку, ідея Путіна показує, що усі поїздки американських переговорників були марними. Також вказано, що Україна повинна детально роз'яснити США, що насправді означають пропозиції Москви.

Мирні переговори — реакція бійця ЗСУ Андрія Ткачука на ідеї Путіна про "Стамбул", 23 червня Фото: Скриншот

Своєю чергою волонтер та радник міністра оборони Сергій Стерненко звернув увагу на протиріччя у заявах Путін протягом однієї доби. Спершу очільник Кремля сказав, що не іде на мирні переговори через удари України, а потім — що ні, таки іде на мирні переговори на умовах "Стамбула".

Мирні переговори — реакція Сергія Стерненка на ідеї Путіна про "Стамбул", 23 червня Фото: Скриншот

Боєць 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов, своєю чергою, у каналі "Говорять, снайпер" перелічив основні позиції "Стамбульських угод", про які говорили чотири роки тому і про які раптом згадав Путін. Серед іншого, ішлося про зменшення армії до 50 тис. осіб, позаблоковий статус та відмову від територій, — і це все задля припинення вогню.

Мирні переговори — реакція Бунятова на ідеї Путіна про "Стамбул", 23 червня Фото: Скриншот

Зазначимо, у червні Путін вже відмовлявся від мирних переговорів з Україною. Заява пролунала після атаки дронів на Санкт-Петербург та після отримання листа Зеленського з проханням про зустріч.

Нагадуємо, речник Кремля Дмитро Пєсков розповів, на яку тему говоритимуть Путін та Лукашенко на тлі ультиматуму Зеленського про ретранслятори на білоруській території.