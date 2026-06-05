Наполягає на "домовленостях" з Аляски: Путін відкинув посередництво Європи у мирних переговорах, — Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від посередництва європейських лідерів у переговорах про врегулювання війни в Україні. Глава Кремля наполягає на домовленостях, які були досягнуті під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці минулого року.

Путін продовжує наголошувати на мирній угоді, яка нібито була досягнута в Анкориджі. Про це пише видання Bloomberg.

"Як Європейський Союз або окремі країни ЄС можуть виступати посередниками, якщо вони безпосередньо допомагають країні, з якою ми перебуваємо у збройному конфлікті? Як вони можуть бути посередниками? Посередництво передбачає нейтралітет", — заявив глава Кремля під час зустрічі з іноземними медіа у Санкт-Петербурзі.

Джерела, обізнані з цим питанням, повідомили, що Великобританія, Німеччина та Франція розглядали можливість переговорів за участю Росії та України і обговорювали це зокрема з представниками із Києва.

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Путін також згадував про те, що нібито в Анкориджі досяг із Трампом домовленостей щодо "компромісної мирної угоди". Участь ЄС у переговорному процесі російський диктатор бачить лише у намаганнях переконати "київський режим" погодитися на ті компроміси. Зокрема йдеться про вимогу виходу України з решти територій Донецької області, на що Київ не погодився.

Путін пропонує свого посередника: хто він?

Глава Кремля наголосив, що Москва хоче знати, хто може представляти Європу на будь-яких переговорах. За його словами, це мають бути люди, "яким можна довіряти". Він запропонував власного посередника — колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

"Він не є другом Путіна. Він — німецький державний діяч, і, на мою думку, один із найкращих, бо має власну позицію та мужність її відстоювати", — заявив російський диктатор.

Варто зауважити, що про кандидатуру Шредера Путін говорить вже не вперше. У травні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі сказав у коментарі Укрінформу, що Київ не підтримує таку пропозицію, оскільки цей німецький посадовець вважається близьким до глави Кремля.

Нагадаємо, 4 червня Путін відповів, чи готовий підписувати мирну угоду із Зеленським і що скаже йому при зустрічі.

Також Путін назвав головну умову для завершення війни в Україні.