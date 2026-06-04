"Знайшли б спосіб, як це оформити": Путін відповів, чи готовий підписувати мирний договір із Зеленським (відео)
Російський диктатор Володимир Путін розглядає можливість підписання мирної угоди з президентом України Володимиром Зеленським, попри запитання щодо його "легітимності".
Мирну угоду з Україною Путін готовий підписувати з особами, які "безумовно є у повному сенсі легітимними". Про це він заявив під час спілкування з журналістами 4 червня, передає російське медіа ТАСС.
"Там (у Києві — ред.) є багато варіантів — голова Верховної Ради, можливо, сам Зеленський. Якби було бажання, то ми б знайшли спосіб, як це (мирну угоду — ред.) оформити", — сказав Путін.
При цьому він зазначив, що повноваження Володимира Зеленського як президента "закінчилися ще у травні 2024 року".
"Чи будуть таки вибори чи ні? Нині вже ніхто про це не говорить", — зазначив російський диктатор, додавши, що питання про те, чи є Зеленський "законним представником України" мають з'ясовувати юристи.
Путін також відповів, що скаже, якщо зрештою зустрінеться з Володимиром Зеленським для укладання мирної угоди.
"Слава богу, що все закінчилося", — зазначив глава Кремля.
Інші заяви Путіна
Під час розмови з пресою 4 червня російський диктатор також зробив низку інших заяв щодо війни в Україні, зокрема:
- виведення Збройних сил України з Донбасу є головною умовою для миру в Україні, РФ хоче дипломатичного з'ясування питання з Києвом;
- Путін не виключає ударів балістичною ракетою середньої дальності "Орєшник" по містах України, і розповів, нащо РФ атакувала "сарай".
Нагадаємо, також увечері 4 червня Володимир Зеленський звернувся до Путіна у відкритому листі, запропонувавши зустріч у форматі "один на один".