"Знайшли б спосіб, як це оформити": Путін відповів, чи готовий підписувати мирний договір із Зеленським (відео)

Російський диктатор Володимир Путін розглядає можливість підписання мирної угоди з президентом України Володимиром Зеленським, попри запитання щодо його "легітимності".

Мирну угоду з Україною Путін готовий підписувати з особами, які "безумовно є у повному сенсі легітимними". Про це він заявив під час спілкування з журналістами 4 червня, передає російське медіа ТАСС.

"Там (у Києві — ред.) є багато варіантів — голова Верховної Ради, можливо, сам Зеленський. Якби було бажання, то ми б знайшли спосіб, як це (мирну угоду — ред.) оформити", — сказав Путін.

При цьому він зазначив, що повноваження Володимира Зеленського як президента "закінчилися ще у травні 2024 року".

"Чи будуть таки вибори чи ні? Нині вже ніхто про це не говорить", — зазначив російський диктатор, додавши, що питання про те, чи є Зеленський "законним представником України" мають з'ясовувати юристи.

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Путін також відповів, що скаже, якщо зрештою зустрінеться з Володимиром Зеленським для укладання мирної угоди.

"Слава богу, що все закінчилося", — зазначив глава Кремля.

Інші заяви Путіна

Під час розмови з пресою 4 червня російський диктатор також зробив низку інших заяв щодо війни в Україні, зокрема:

виведення Збройних сил України з Донбасу є головною умовою для миру в Україні, РФ хоче дипломатичного з'ясування питання з Києвом;

Путін не виключає ударів балістичною ракетою середньої дальності "Орєшник" по містах України, і розповів, нащо РФ атакувала "сарай".

Нагадаємо, також увечері 4 червня Володимир Зеленський звернувся до Путіна у відкритому листі, запропонувавши зустріч у форматі "один на один".