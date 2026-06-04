"Хочемо домовитися мирним шляхом": Путін назвав ключову умову для завершення війни в Україні

Російський президент Володимир Путін дав зрозуміти, що виведення Збройних сил України з Донбасу є головною умовою для миру в Україні. Також він заявив про бажання дипломатичного завершення війни в Україні.

За його словами, контроль над усім Донбасом нібито не суперечить можливості укладення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє агенство ТАСС.

Путін про завершення війни в Україні

"Одне не виключає іншого. Контролювати весь регіон Донбасу та укласти угоду. Ми, безумовно, готові й хочемо домовитися з Україною мирними засобами на тій основі, про що ми говорили з Трампом в Анкориджі. Ми готові піти на компроміси, про які говорили в Анкориджі. Потрібно, щоб на компроміси була готова піти й Україна", — сказав Путін.

Також Путін заявив, що "російські війська наступають на всіх напрямках", а у ЗСУ "катастрофічна нестача особового складу".

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Путін стверджує, що ЗСУ нібито мають близько 40 тисяч щомісячних втрат і 20 тисяч дезертирів — при поповненні армії на 15 тисяч на місяць. Це, на його думку, призведе "до втрати територій".

Крім того, він взявся стверджувати, що нібито Росія контролює понад 85% території Донецької області, 100% Луганської та близько 80% Запорізької області.

Переговори про мир: яка позиція України

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ готовий, до будь-якого формату переговорів щодо завершення війни, а саме провести прямі переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Адже наразі увага Америки змістилася на інші конфлікти у світі.

Також Володимир Зеленський в інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори із Росією. Але водночас, багато що в цьому переговорному процесі залежить від санкційного тиску США та Європи.