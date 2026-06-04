"Хотим договориться мирным путем": Путин назвал ключевое условие для завершения войны в Украине

Российский президент Владимир Путин дал понять, что вывод Вооруженных сил Украины с Донбасса является главным условием для мира в Украине. Также он заявил о желании дипломатического завершения войны в Украине.

По его словам, контроль над всем Донбассом якобы не противоречит возможности заключения мирного соглашения с Украиной. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает агенство ТАСС.

Путин о завершении войны в Украине

"Одно не исключает другого. Контролировать весь регион Донбасса и заключить соглашение. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами на той основе, о чем мы говорили с Трампом в Анкоридже. Мы готовы пойти на компромиссы, о которых говорили в Анкоридже. Нужно, чтобы на компромиссы была готова пойти и Украина", — сказал Путин.

Также Путин заявил, что "российские войска наступают на всех направлениях", а у ВСУ "катастрофическая нехватка личного состава".

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Путин утверждает, что ВСУ якобы имеют около 40 тысяч ежемесячных потерь и 20 тысяч дезертиров — при пополнении армии на 15 тысяч в месяц. Это, по его мнению, приведет "к потере территорий".

Кроме того, он взялся утверждать, что якобы Россия контролирует более 85% территории Донецкой области, 100% Луганской и около 80% Запорожской области.

Переговоры о мире: какова позиция Украины

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев готов к любому формату переговоров по завершению войны, а именно провести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Ведь сейчас внимание Америки сместилось на другие конфликты в мире.

Также Владимир Зеленский в интервью Face the Nation, в котором прямо заявил, что до зимы 2026 года есть возможность начать мирные переговоры с Россией. Но в то же время, многое в этом переговорном процессе зависит от санкционного давления США и Европы.