Мирні переговори з Путіним: Зеленський заявив про "вікно можливостей" і звернувся до США

Президент впевнений, що зараз потрібно знайти дипломатичний шлях, але також потрібна ліцензія на виробництво ракет Patriot. Адже у нинішніх напружених умовах американське виробництво антибалістичних ракет всіх забезпечити не може.

Володимир Зеленський дав інтерв'ю Face the Nation, в якому прямо заявив, що до зими 2026 року є можливість почати мирні переговори із Росією. Але водночас, багато що в цьому переговорному процесі залежить від санкційного тиску США та Європи. І потрібно вирішити проблеми, пов'язані із обороною.

Зеленський дав нове інтерв'ю

Мирні переговори – хто може представляти Європу

Президент України зазначив, що, починаючи з грудня 2025 року, Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. І він повідомив про це союзників: "У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: "Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ". Зараз вони не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ми звільняємо".

Зеленский підкреслив, що потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію.

На його думку, представляти Європу на переговорах могли б Велика Британія, Франція та Німеччина. Але є і інші варіанти: "У нас також є надійні партнери з країн Північної Європи. Туреччина завжди хотіла бути посередником, і ми мали певні успіхи у поверненні наших військовополонених з їхньою допомогою… Хто зрештою представлятиме Європу? Це мають вирішити Україна та Європа. Але не менш важливо, щоб Росія була готова до діалогу та присутності Європи".

Збройні угоди із США – що відомо

Зеленский зазначив, що Україна б хотіла укласти першу Drone Deal зі Сполученими Штатами, адже США хотіли протестувати всі типи наших дронів.

"Ми погодилися на те, як вони хотіли випробовувати, використовувати для тренувань та застосовувати наші системи в повітрі, на землі та на морі. Але ми досі не маємо двосторонньої Drone Deal – великого рамкового документа", - розповів Зеленський.

Він повідомив, що наразі угоди Drone Deals, які має Україна, укладені з деякими країнами Близького Сходу та Європи, і готується велика Drone Deal з ЄС: "Сподіваюся, ми досягнемо такої самої угоди з нашими американськими партнерами. Я на це розраховую".

Президент вважає, що це була б найсильніша в світі співпраця, адже американські компанії мають передові технології ШІ, яких немає в нас, натомість Україна має значний досвід на полі бою. Але вже пора вести переговори, а не говорити про них: "Зробити необхідні кроки й зробити це якнайшвидше. Для цього нам потрібно, щоб президент Трамп сказав "так".

Також потрібно вирішувати проблему із американськими Patriot, адже у Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це може призвести до кризи в різних частинах світу. 60–65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо, зазначив Зеленський: "Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot… Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують".

"Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти. Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам буде потрібна підтримка Сполучених Штатів", - резюмував Володимир Зеленьский.

Нагадаємо, раніше президент України заявив, що розвиток української балістики гальмується не лише через протидію Росії, а й через конкуренцію та інтереси міжнародного оборонного ринку. Та попри це, Україна просуває створення власної антибалістичної системи спільно з європейськими партнерами.

Також Фокус писав, що Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу термінового листа, у якому попередив про критичну ситуацію із протиракетною обороною України.