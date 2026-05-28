"Чинять опір не лише в Росії": Зеленський пояснив, чому гальмується розвиток української балістики

Президент Володимир Зеленський заявив, що розвиток української балістики гальмується не лише через протидію Росії, а й через конкуренцію та інтереси міжнародного оборонного ринку. Та попри це, Україна просуває створення власної антибалістичної системи спільно з європейськими партнерами.

Про це у коментарі журналістам телемарафону "Єдині новини" розповів президент України Володимир Зеленський 28 травня. За словами глави держави, він постійно просуває ідею створення української балістики та антибалістики, однак цей процес виявився надзвичайно складним. Зокрема, опір створенню озброєння виникає не лише з боку Росії, яка не зацікавлена у посиленні українського військового потенціалу, а й з боку інших гравців через питання конкуренції та бізнесових інтересів.

Як пояснив президент, багато країн та виробників озброєння не хочуть появи нового сильного конкурента у сфері балістичних технологій. Та все ж він запевнив, що продовжує "дотискати" цю ідею та має намір добитися результату.

"Я штовхаю цю ідею, яка дуже складна, через те, що ніхто не хоче мати сильних конкурентів. Я штовхаю постійно ідею української балістики і української антибалістики. Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія — по зрозумілим причинам. А не тільки Росія — також по зрозумілим причинам. Причини в бізнесі, в конкуренції. Але я вважаю, що я доштовхаю цю ідею. Так само як і штовхаємо ідею антибалістики", — заявив Зеленський.

Також Зеленський розповів про роботу над створенням європейської антибалістичної системи. Попри опір більшості держав, Україна вже досягла відповідних домовленостей зі Швецією, яка стала першим великим партнером у цьому напрямі.

"Це перша з великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики. Ще потрібно пару партнерів. Я вважаю, що за літо, в різних форматах зустрічі, ми доштовхаємо і дотиснемо цю ідею і почнемо працювати над тим, щоб побороти цей виклик балістичний, який дуже складний", — сказав Зеленський.

Крім того на своїй сторінці у Telegram Зеленський додав, Україна продовжує шукати способи ефективніше захищати небо від російських ракет і дронів, однак у питанні боротьби з балістикою можливості держави поки залишаються обмеженими. За словами президента, наразі єдиним дієвим інструментом проти таких загроз залишаються системи Patriot, тому Київ наполягає на отриманні додаткових ракет PAC-3 або ліцензій на їхнє виробництво в Україні.

Водночас глава держави наголосив, що Росія продовжує масово атакувати українські міста й прикордонні регіони керованими авіабомбами, які скидаються з великої відстані. Саме тому Україна розраховує на посилення авіації винищувачами Gripen та ракетами Meteor, здатними відтіснити російські літаки й ускладнити застосування КАБів. Зеленський також повідомив, що звернувся до Дональда Трампа та Конгресу США із закликом пришвидшити рішення щодо посилення української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 28 травня Україна та Швеція домовилися про масштабну оборонну співпрацю, яка передбачає закупівлю до 20 винищувачів Gripen E/F та передачу ще 16 літаків Gripen C/D у межах військової допомоги. Перші винищувачі можуть надійти вже протягом найближчих 10 місяців, а українські пілоти вже розпочали підготовку до роботи на цих літаках.

