Путін пригрозив новими ударами "Орешником" і розповів, навіщо атакували "сарай" (відео)

Володимир Путін на зустрічі з главами міжнародних інформагентств у рамках ПМЕФ заявив, що не виключає нових ударів балістичною ракетою "Орешник" по містах України.

Відповідаючи на запитання про застосування цієї зброї, він сказав, що досі "Орешник" в бойових цілях не застосовувалася. А вдарили балістичною ракетою за мінімум 40 млн доларів туди "де було зручно подивитися результати", цитує російського диктатора видання Moscow Times.

"Це стосується і Білої Церкви, і району ДНР (Донецька область — ред.). Туди потім залетіли наші дрони і подивилися до міліметра. Для нас це важливо, щоб у майбутньому подивитися на застосування "Орешника" по цілях, зокрема, в районі міської забудови", — сказав Путін.

Одночасно він знову заявив про плани захопити весь Донбас, підкресливши, що не бачить у цьому протиріччя з можливим укладенням мирної угоди.

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"По-перше, одне іншого не виключає. Контролювати весь Донбаський регіон і укласти угоду — це суперечить одне одному? Чому ви вирішили, що це суперечить?", — відповів він на запитання журналіста.

Путін про ракету "Орешник" — що він сказав

У Росії з'являються нові ударні системи, це стосується і "Орешник";

По Україні не було жодного бойового застосування "Орешник" в повному сенсі слова;

"Орешником" вдарили по "сараю" на Україні, щоб подивитися, як лягли блоки, це потрібно для майбутнього застосування зброї;

Путін не виключив у майбутньому рішень про повноформатне застосування "Орешника" по цілях, зокрема в районі міської забудови.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський "Орешник" впав у районі Авдіївки-Ясинуватої на ТОТ Донецької області, поруч із Донецьком.

Також експерти знайшли у ракети "Орешник" великий недолік.