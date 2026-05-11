Путін запропонував Шредера як переговірника з ЄС: у МЗС України відповіли

Україна не підтримує кандидатуру Герхарда Шредера, колишнього канцлера Німеччини, як перемовника з РФ від Європейського Союзу.

Про це журналістам заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

"Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо", — заявив глава МЗС, додавши, що є багато інших гідних лідерів, які можуть узяти на себе цю функцію.

Ці слова перегукуються з думкою верховної представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ. Вона нагадала, що Шредер — лобіст російських компаній і людина, близька до Путіна.

"Якщо ми надамо Росії право призначати перемовника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже розумно. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб саме він був тією людиною, щоб, фактично, він сидів по обидва боки столу", — цитує чиновницю "Суспільне".

9 травня глава Кремля Путін заявив, що вважає ексканцлера Німеччини Ґерхарда Шрьодера найкращим кандидатом на роль переговірника між Європейським Союзом і Росією.

Лише через кілька місяців після свого перебування на посаді канцлера (1998-2005) Герхард Шредер став лобістом свого друга, глави Кремля Володимира Путіна. Донині Шредер є головою комітету акціонерів Nord Stream 2, швейцарського дочірнього підприємства російської газової компанії "Газпром".

Шредер багато років дружить із Путіним

З часів свого канцлерства він підтримував зближення РФ з Євросоюзом і просував інтереси Москви. Навіть передмову до його мемуарів писав тодішній віцепрезидент Дмитро Медведєв. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну від Шредера на знак протесту пішли всі співробітники парламентського офісу Шредера включно з тими, хто працював із ним із часів канцлерства.

19 травня 2022 року Європейський парламент проголосував за введення санкцій проти Шредера, які відхилив Олаф Шольц. 20 травня 2022 року Шредер пішов із "Роснефти".

У травні минулого року банк Sparkasse в Ганновері заблокував платежі для Шредера. Кожні півроку ексканцлер отримував близько 200 тисяч євро — гонорар за роботу в Nord Stream 2.

Нагадаємо, 2023 року про Шредера писали таблоїди через скандальну вечірку, на яку довелося викликати поліцію.

А 2024 року Герхард Шредер заявляв, що може "домовитися з Путіним про мир", оскільки їх пов'язує 20-річна дружба.