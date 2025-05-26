Друг Путіна і колишній канцлер ФРН Герхард Шредер перестав отримувати зарплату з РФ: подробиці

Банк Sparkasse в Ганновері заблокував платежі для Шредера. Кожні півроку ексканцлер отримував близько 200 тисяч євро — гонорар за роботу на посаді ради директорів компанії Nord Stream 2 AG — оператора проєкту "Північний потік -2".

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Про це пише Bild.

Кошти переказували з Люксембургу з рахунків "Газпрому". Але з середини 2024 року Герхард Шредер не отримує гроші. Банк перестав приймати ці платежі і відправляє їх назад.

У листі, надісланому Шредеру ганноверським Sparkasse, йшлося про те, що банк не хоче через ці перекази потрапити під санкції США. При цьому, як підкреслює Bild, колишній канцлер ФРН не фігурує в жодному санкційному списку.

Однак журналісти зазначають, що хоча санкції США проти "Північного потоку — 2" діють із 2022 року, свої гроші Шредер перестав отримувати після того, як мер Ганновера Беліт Онай, різкий критик Шредера, обійняв посаду голови ради директорів Sparkasse Hannover.

У самому банку на запит журналістів не відповіли, зазначивши, що "не дають публічних коментарів з приводу відносин із клієнтами".

Мер Онай хотів позбавити Шредера звання почесного громадянина Ганновера у 2022 році. Що йому в підсумку вдалося.

"З огляду на те, що Герхард Шредер не готовий нести особисті наслідки через війну в Україні, позбавлення його звання почесного громадянства було б логічним", — заявив тоді Онай, зазначивши, що триваючі ділові зв'язки колишнього канцлера ФРН із "палієм війни" Путіним несумісні з цінностями міста.

Герхард Шредер на прийомі в Кремлі Фото: ТАСС

81-річний Шредер поки що не подав позов проти ощадного банку. Однак журналісти зазначають, що він і так багатий.

Фактично, з моменту закінчення свого канцлерства у 2005 році Герхард Шредер заробив двозначну мільйонну суму за рахунок своєї діяльності в російських державних компаніях. Крім того, існували гонорари за консультації, дохід від продажу книжок і гонорари в розмірі до 70 000 євро за кожен виступ на сцені.

Після того, як йому поставили діагноз "вигорання" і скасували публічні виступи, Шредер на початку цього тижня несподівано з'явився в парламенті Нижньої Саксонії. У кулуарах виборів нового прем'єр-міністра.

Герхард Шредер і "Північний потік — 2"

Лише через кілька місяців після свого перебування на посаді канцлера (1998-2005) Герхард Шредер став лобістом свого друга, російського президента Володимира Путіна. Донині Шредер є головою ради директорів Nord Stream 2, швейцарського дочірнього підприємства російської газової компанії "Газпром". За словами Шредера, його завдання — представляти компанію за кордоном і контролювати рішення керівництва.

Герхард Шредер підписує трубу "Північного потоку — 2" Фото: РИА Новости

З часів свого канцлерства, він підтримував зближення РФ з Євросоюзом і просував інтереси Кремля. Навіть передмову до його мемуарів писав тодішній віцепрезидент Дмитро Медведєв. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, від Шредера на знак протесту пішли всі співробітники парламентського офісу Шредера, включно з тими, хто працював із ним із часів канцлерства.

Нагадаємо, 2023 року про Шредера писали таблоїди через скандальну вечірку, на яку довелося викликати поліцію.

А 2024 року Герхард Шредер заявляв, що може "домовитися з Путіним про мир", оскільки їх пов'язує 20-річна дружба.