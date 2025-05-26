Друг Путина и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер перестал получать зарплату из РФ: подробности

Банк Sparkasse в Ганновере заблокировал платежи для Шредера. Каждые полгода экс-канцлер получал около 200 тысяч евро — гонорар за работу на посту совета директоров компании Nord Stream 2 AG — оператора проекта "Северный поток -2".

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Об этом пишет Bild.

Средства переводились из Люксембурга со счетов "Газпрома". Но с середины 2024 года Герхард Шредер не получает деньги. Банк перестал принимать эти платежи и отправляет их обратно.

В письме, направленном Шредеру ганноверским Sparkasse, говорилось, что банк не хочет из-за этих переводов попасть под санкции США. При этом, как подчеркивает Bild, бывший канцлер ФРГ не фигурирует ни в каком санкционном списке.

Однако журналисты отмечают, что хотя санкции США против "Северного потока - 2" действуют с 2022 года, свои деньги Шредер перестал получать после того, как мэр Ганновера Белит Онай, резкий критик Шредера, занял пост председателя совета директоров Sparkasse Hannover.

В самом банке на запрос журналистов не ответили, отметив, что "не дают публичных комментариев по поводу отношений с клиентами".

Мэр Онай хотел лишить Шредера звания почетного гражданина Ганновера в 2022 году. Что ему в итоге удалось.

"Учитывая, что Герхард Шредер не готов нести личные последствия из-за войны на Украине, лишение его звания почетного гражданства было бы логичным", — заявил тогда Онай, отметив, что продолжающиеся деловые связи бывшего канцлера ФРГ с "поджигателем войны" Путиным несовместимы с ценностями города.

Герхард Шредер на приеме в Кремле Фото: ТАСС

81-летний Шредер пока не подал иск против сберегательного банка. Однако журналисты отмечают, что он и так богат.

Фактически, с момента окончания своего канцлерства в 2005 году Герхард Шредер заработал двузначную миллионную сумму за счет своей деятельности в российских государственных компаниях. Кроме того, существовали гонорары за консультации, доход от продажи книг и гонорары в размере до 70 000 евро за каждое выступление на сцене.

После того, как ему поставили диагноз "выгорание" и отменили публичные выступления, Шредер в начале этой недели неожиданно появился в парламенте Нижней Саксонии. В кулуарах выборов нового премьер-министра.

Герхард Шредер и "Северный поток - 2"

Всего через несколько месяцев после своего пребывания на посту канцлера (1998-2005) Герхард Шредер стал лоббистом своего друга, российского президента Владимира Путина. По сей день Шредер является председателем совета директоров Nord Stream 2, швейцарского дочернего предприятия российской газовой компании "Газпром". По словам Шредера, его задача — представлять компанию за рубежом и контролировать решения руководства.

Герхард Шредер подписывает трубу "Северного потока - 2" Фото: РИА Новости

Со времен своего канцлерства, он поддерживал сближение РФ с Евросоюзом и продвигал интересы Кремля. Даже предисловие к его мемуарам писал тогдашний вице-президент Дмитрий Медведев. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, от Шредера в знак протеста ушли все сотрудники парламентского офиса Шредера, включая тех, кто работал с ним со времен канцлерства.

Напомним, в 2023 году про Шредера писали таблоиды из-за скандальной вечеринки на которую пришлось вызывать полицию.

А в 2024 году Герхард Шредер заявлял, что может "договориться с Путиным о мире", так как их связывает 20-летняя дружба.