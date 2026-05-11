Путин предложил Шредера в качестве переговорщика с ЕС: в МИД Украины ответили

Украина не поддердивает кандидатуру Герхарда Шредера, бывшего канцлера Германии, в качестве переговорщика с РФ от Европейского Союза.

Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе, сообщает "Укринформ".

"Мы такую кандидатуру однозначно не поддерживаем", — заявил глава МИД, добавив, что есть много других достойных лидеров, которые могут взять на себя эту функцию.

Эти слова перекликаются с мнением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она напомнила, что Шредер — лоббист российских компаний и человек, близкий к Путину.

"Если мы предоставим России право назначать переговорщика от нашего имени, знаете, это было бы не очень разумно. Так что понятно, почему Путин хочет, чтобы именно он был тем человеком, чтобы, фактически, он сидел с обеих сторон стола", — цитирует чиновницу "Суспільне".

9 мая глава Кремля Путин заявил, что считает экс-канцлера Германии Герхард Шредера лучшим кандидатом на роль переговорщика между Европейским Союзом и Россией.

Всего через несколько месяцев после своего пребывания на посту канцлера (1998-2005) Герхард Шредер стал лоббистом своего друга, главы Кремля Владимира Путина. По сей день Шредер является главой комитета акционеров Nord Stream 2, швейцарского дочернего предприятия российской газовой компании "Газпром".

Шредер много лет дружит с Путиным

Со времен своего канцлерства он поддерживал сближение РФ с Евросоюзом и продвигал интересы Кремля. Даже предисловие к его мемуарам писал тогдашний вице-президент Дмитрий Медведев. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину от Шредера в знак протеста ушли все сотрудники парламентского офиса Шредера, включая тех, кто работал с ним со времен канцлерства.

19 мая 2022 года Европейский парламент проголосовал за введение санкций против Шредера, которые отклонил Олаф Шольц. 20 мая 2022 года Шредер ушел из "Роснефти".

В мае прошлого года банк Sparkasse в Ганновере заблокировал платежи для Шредера. Каждые полгода экс-канцлер получал около 200 тысяч евро — гонорар за работу в Nord Stream 2.

Напомним, в 2023 году про Шредера писали таблоиды из-за скандальной вечеринки на которую пришлось вызывать полицию.

А в 2024 году Герхард Шредер заявлял, что может "договориться с Путиным о мире", так как их связывает 20-летняя дружба.