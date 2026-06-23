"РФ спровокували": Путін пояснив, чому почав війну і чому її не спинить (відео)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна начебто намагається "розхитати" суспільство у РФ і тому атакує російську територію. Крім того, очільник Кремля повідомив, що війну РФ спровокували дії українців на Донбасі, а він не планує завершити війну, поки не досягне "усіх цілей". Серед іншого, Путін знов згадав про "удар по Старобільську", але ні словом не згадав про свіжу атаку на Московський НПЗ.

Черговий виступ Путіна про неможливість завершення війни, про лист президента Володимира Зеленського та про удари українських дронів пролунали під час урочистостей у Москві, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС. Очільник Кремля зустрівся з випускниками військових академій і зробив екскурс у минуле, у якому знов розповів про те, як "вісім років бомбили Донбас". Також з'ясувалось, що Путін не розглядає лист Зеленського як крок до миру, а вбачає у цьому "конфліктний потенціал". Російський лідер не уточнив, як пропозиція про мирні переговори дотична до "конфліктного потенціалу" і не пояснив, що це взагалі таке.

Відео дня

Володимир Путін спершу виступив на офіційній частині урочистостей, а потім "вільно" поспілкувався з випускниками військових навчальних закладів, які незабаром стануть частиною ЗС РФ. Посадовець відкинув ідею "листа Зеленського" і заявив, що його написали для "створення конфліктного потенціалу". На думку Путіна, удари України по Москві мають на меті "розкачування суспільства РФ". Також очільник Кремля запевнив, що війна іде у потрібному напрямку і закінчиться тоді, коли "буде потрібно".

Серед іншого, на відео ТАСС та інших росЗМІ чути, як Путін звинуватив Захід у підготовці війни з Росією, знов нагадав про "ядерну тріаду", звинуватив Захід у брехні й повторив тезу про "багатополярну систему" у світі, яка начебто надасть безпеку. Далі очільник Кремля розповів про "бомбардування Донбасу артилерією, авіацією та усім, чим можна", яке начебто проводила Україну, та пояснив, що напав першим, щоб припинити такі бомбардування і не допустити ударів по РФ. Погрожуючи країнам Заходу, які допомагають українцям, він сказав, що РФ "весь час провокували", а тоді звинувачували у "агресії".

Переговори з РФ — деталі

Зазначимо, 4 червня 2026 року Путін розповів про лист від Зеленського, який йому передав невказаний російський олігарх. Як з'ясувалось, олігарх (медіа написали, що це Роман Абрамович) особисто бачився з президентом України 21 травня. Після цього він привіз Путіну лист, у якому була пропозиція особистої зустрічі задля завершення війни. Саме у той час російські спецслужби створили хвилю фейкових повідомлень про так званий "удар по Старобільську". Путін скористався цим фейком, щоб відкинути пропозицію мирних переговорів.

Нагадуємо, 15 червня відбулась повітряна атака ЗСУ на Москву та Московський НПЗ. Речник Путіна Пєсков запевнив, що президента РФ про все інформують, але поки очільник Кремля нічого не сказав про вибухи у російській столиці.