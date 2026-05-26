Удар по Старобільську: як приховують наслідки влучання на ТОТ Луганської області, — розслідувачі

Під час удару по Старобільську постраждали будівлі двох навчальних закладів, ідеться у розслідуванні українського медіа "Реальна газета". Одна будівля постійно фігурує на фото пропагандистів Російської Федерації, іншу ж не показують та ховають від ЗМІ. Розслідувачі розповіли, що відбулось у населеному пункті за 100 км від фронту: встановили імена насправді загиблих людей та спростували серію фейків.

Редакція вирішила встановити деталі подій у Старобільську, оскільки помітила, що у мережі не аналізують інцидент, а висміюють та закривають очі, ідеться у матеріалі, який з'явився 26 травня. Через влучання дронів на тимчасово окупованих територіях загинуло близько 20 людей: встановили їхні імена та відсіяли фейки, які заполонили мережу. Зокрема, поширювались фейкові фото з порталу Pinterest та ШІ, підроблені списки та накази. Хвиля повідомлень з'явилась у Telegram та на інших ресурсах відразу після удару і, до всього, активно діяла РФ, запросивши у Старобільськ "приручені" медіа. Розслідувачі розібрались з ситуацією, оскільки були загиблі, й вони не хотіли, щоб українці реагували так само, як росіяни на Бучу, ідеться у статті.

Удар по Старобільську — деталі

Загиблі у Старобільську

У статті ідеться про те, що є справжні списки загиблих — 18 дівчат та троє юнаків. Про те, що це реальні люди, говорять дописи на їхніх сторінках у забороненій соціальній мережі. Під останніми повідомленнями — слова скорботи від родин та друзів. Крім того, росЗМІ публікували відео тих, хто вижив: це також реальні люди. У перші години після удару у мережі з'явились кадри з руйнуваннями всередині будівлі та вигуками поранених. Також відзначається, що згодом представник окупаційної влади "ЛНР" Леонід Пасічник заборонив публікацію нових кадрів: причина не відома.

Удар по Старобільську — список загиблих Фото: Реальна газета

Події у Старобільську 22 травня

Медіа написало, що від удару по Старобільську отримали пошкодження дві будівлі. Перша точка — гуртожиток Старобільського коледжу так званого "Луганського державного педагогічного університету". Це сучасна п'ятиповерхова будівля, і саме звідси надійшла найбільше кількість фото та відео і саме воно фігурує на усіх відео пропагандистських медіа. Водночас, поруч друга точка — Старобільський професійний коледж: це стара будівля, яку повністю зруйнувало, але про неї у росЗМІ мовчать. Крім того, територію оточили військові і не підпускають сторонніх та медіа. Адреса обох будівель — площа Гоголя, 1. Обидва навчальні заклади активно працювали, але профколедж чомусь перестав вести соцмережі з 2025 року, ідеться у статті. Крім того, вночі палало у ще кількох точках: горіло у районі "Нібулону".

Розслідувачі спростували фейк про розміщення військових 88-ї мотострілецької бригади на території коледжу. Вони проаналізували скрини документа з відповідним наказам, і помітили ознаки підробки: не вірні формулювання, дати та підписи.

Удар по Старобільську — підроблений наказ Фото: Реальна газета

Медіа про Старобільськ

Після подій у Старобільську почали активно працювати росЗМІ та російська пропаганди, зауважується у матеріалі. Зокрема, були публічні під камеру покладання квітів, скорботні виступи, флешмоби. Крім того, маніпулювали емоціями — тисли на те, що загинули "дівчата", "діти". При цьому ішлося про людей віком 18+, тобто явно не дітей, написало медіа. До всього, кожні такі заяви сусідили з закликами знищити Україну та українців. На місце подій запросили "журналістів західних ЗМІ": Чей Боуз з іранської філії RT, Саад Халаф з Al Arabiya, італієць Джованні Піньї (який живе в Росії) та Лу Юйгуан з медіа, пов'язаного з КНР.

Журналісти "Реальна газета" далі проаналізували публікації з українських пабліків, у яких пройшли шлях від того, що жертв не було до заяв, що вони "самі винні". Також помітили хвилю підроблених чи обрізаних скриншотів, які спотворювали реальні події.

Удар по Старобільську — інформація з фейками про події Фото: Реальна газета

"Готовність відмовляти в людській гідності мешканцям окупованих територій — це не патріотизм. Це відтворення логіки, проти якої Україна воює", — підсумувало медіа.

"Реальна газета" — українське видання, яке з липня 2014 року пише про події в Луганській області та в Україні. На порталі — інформація про російську-українську війну: про події на фронті та ТОТ. Головний редактор — журналіст Андрій Діхтяренко, який після початку вторгнення став ведучим телемарафону.

Що сталось після удару по Старобільську

22 травня президент РФ Володимир Путін висловився щодо удару по Старобільську, який провели ЗСУ. Зі слів очільника Кремля, загинуло шестеро людей, ще 15 зникли безвісти, а близько 40 отримали поранення. Путін заявив, що доручив Міноборони РФ "надати пропозиції", щоб помститись Україні за повітряну атаку.

Після цього з'явилась заява Генштабу ЗСУ щодо подій у Старобільську. Командування заявило, що Україна б'є лише по військових цілях. Однієї з цілей у Старобільську був штаб підрозділу ЗС РФ "Рубікон", який запускає дрони по українських позиціях.

Зауважмо, наступний масований комбінований удар РФ по українцях відбувся через півтори доби, в ніч на 24 травня: летіло 650 дронів, 50 ракет різних типів, у тому числі — авіаракети, "Іскандери", "Калібри", "Орешник". При цьому медіа Le Monde розповіло, що насправді такий удар не готується протягом 1-2 днів. З'ясувалось, що спершу росіяни повинні місяць накопичувати БпЛА різних типів, а протягом місяця — збирати ракети для залпу. Крім того, безпосередня підготовка вимагає ще одного тижня: збирають екіпажі для пуску дронів, переміщують та заряджають літаки та пускові. До всього, аналітики Інституту вивчення війни уточнили, що наказ на підготовку до удару віддається особисто Путіним

